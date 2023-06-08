路透：宏碁宣布暫停俄國業務後 仍持續供應電腦硬體

路透周四（8 日）根據看到的海關資料報導，台灣電腦製造商宏碁 (2353-TW) 在 2022 年 4 月 8 日至 2023 年 3 月 31 日期間向俄羅斯供應至少價值 7,040 萬美元的電腦硬體，此前該公司曾表示將至停在俄羅斯的業務。

一家商業貿易資料提供商提供的海關記錄顯示，宏碁的行為雖然不違法，但與戴爾 (Dell-US) 和惠普 (HPQ-US) 等主要西方競爭對手的行為形成鮮明對比，在莫斯科全面入侵烏克蘭後，後者兩家公司分別於 2022 年 2 月和 4 月停止出貨。

記錄顯示，宏碁生產的設備既透過宏碁在瑞士註冊的全資子公司供應給俄羅斯，也通過該子公司的訂單提供一些交付服務。

由於這些貨物來自台灣以外，因此沒有違反台灣對俄羅斯的制裁，也不涉及在出口時受到瑞士制裁制度限制的物品，這與歐盟的制裁制度如出一轍。

但在去年 4 月 8 日的一份聲明中，宏碁表示：「鑒於最近的事態發展，宏碁決定暫停在俄羅斯的業務。」

當被問及隨後通過瑞士子公司宏碁銷售國際有限公司（Acer Sales International SA）向俄羅斯出口時，台灣宏碁公司在一份聲明中表示：「我們嚴格遵守有關向俄羅斯出口的適用國際法規和貿易法律。」

該公司補充說，這家瑞士子公司自去年 4 月 8 日以來，沒有向俄羅斯出口任何筆記型電腦或桌上型電腦，但它在確保遵守國際制裁的同時，向俄羅斯市場供應了數量有限的民用日用顯示器和配件。

儘管宏碁表示暫停在俄羅斯的業務，但該公司並未說明為何繼續向俄羅斯出貨。

一位熟悉發貨細節的消息人士表示，宏碁的產品，包括個人電腦（PS）顯示器和筆記型電腦，在 2022 年 4 月之後繼續運往俄羅斯。由於問題的敏感性，該消息人士拒絕透露姓名。

路透社無法確定一些仍在俄羅斯銷售的宏碁產品的原產地，也無法確定是何時抵達俄羅斯的。

瑞士的制裁與歐盟的一致，允許向俄羅斯出口筆記型電腦和計算部件，直到 2022 年 12 月 16 日。在此之後，宏碁沒有再從瑞士向俄羅斯運送這些新禁運物品。

宏碁向路透表示，俄羅斯進口商有可能從第三國採購宏碁設備。宏碁俄羅斯分公司在回復電子郵件提問時表示，自 2022 年 4 月的聲明以來沒有「任何變化」。

諮詢公司 IDC Russia 的資料顯示，2021 年第四季，宏碁在俄羅斯銷售的所有 PC 中占 18.5%，而惠普和戴爾合計占 20.8%。

這批貨物突顯出，儘管國際制裁旨在限制俄羅斯獲得技術和設備，但消費者仍然可以買到外國製造的產品。

總部位於聖彼德堡的北歐之星律師事務所 (Nordic Star) 合夥人 Artem Zhavoronkov 表示，宏碁面臨聲譽受損的風險。