〈貴金屬盤後〉美初領失業金人數意外增加 黃金反彈1%   

黃金期貨周四 (8 日) 反彈，本周周線有望收紅，美國勞工部公布上周初領失業金人數意外增至兩年高點之後，美元疲軟、美債殖利率下滑，幫助拉抬金價。

8 月交割的紐約黃金期貨上漲 20.20 美元或 1%，報每盎司 1978.60 美元，收復周三下挫 1.2% 的大部分失地，本周迄今約上漲 0.5%。

勞工部周四公布，美國在截至 6 月 3 日為止一周的首次請領失業救濟金人數意外增加 2.8 萬人，達到 26.1 萬人。

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.76% 至 103.35，提高了以美元計價的黃金對海外投資人的吸引力。

失業金請領人數增加，也提高聯準會 (Fed) 下周開會暫停升息的機率。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「對美國央行暫停升息的預期正在增溫。然而，在假設證實正確以前，投資人和交易員都不願把資金全面投入。」

他指出，金價雖然比 5 月初歷史高點低了 100 美元，但迄今仍持續保持在相對高點，在歷史上次數不多，並反映著市場脆弱的信心。

Fed 從去年 3 月起的一連串升息，已把基準利率從 0% 提高到 5.00-5.25%。

Zaner Metals 資深金屬策略師 Peter Grant 說，整體來說，美國勞動力市場仍強，Fed 官員談話鷹派，加上本周三加拿大央行意外升息，都提高了 Fed 下周可能再度升息 1 碼的機率。

面對現況，黃金正在展現一些韌性，保持在歷史高點附近，代表潛在趨勢仍偏多頭，今年有望刷新歷史紀錄。

Citi Research 策略師 Aakash Doshi 等人周三把黃金在三個月內的目標價，從每盎司 2100 美元調降為 1915 美元，理由是股票交易量相對受抑制，加上舉債上限僵局有解，使美債殖利率獲得支撐、美元反彈，都讓黃金歡愉的情緒在短期內受到抑制。

他們說，即使 Fed 立場偏鷹派，但在過往歷史和當前的後疫情時代，黃金仍是可靠的總經投資組合尾部避險工具，相信黃金在今年年底前能重新迎向順風。

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