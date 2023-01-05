台郡2022年營收突破400億元大關創新高 年增12.66%

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (5) 日公布最新營收，2022 年營收突破 400 億元大關，以 400.7 億元改寫歷史新高，年增 12.66%，台郡持續在台灣投資並擴大高階通訊模組的生產。

台郡 2022 年 12 月營收爲 33.08 億元，爲去年 8 月以來新低，月減 4.94%，年減 26.54%，2022 年第四季營收爲 111.23 億元，季減 8.4%，年減 9.47%，台郡 2022 年全年營收以 400.7 億元改寫歷史新高，年增 12.66%。

台郡 2022 年資本支出金額約 55-60 億元，公司強調，因地緣政治與國際情勢，在兩岸以外增設產能已是進行式，對於今年資本支出目前保守看待，但配合客戶不缺席，且接近組裝據點才能就近服務客戶，因此，台郡今天董事會通過今年新增資本支出預算 18 億元。

台郡持續在高雄投資先進技術，聚焦差異化策略，3-4 年前在產業鏈當中已明確定位於高頻無線傳輸的領域，且已獲得正向成果，技術已從 4-6 層提升至 8-10 層，2023 年也提出更高層板數的計畫。

台郡 2022 年前三季營收 289.47 億元，毛利率 17.4%，年增 0.7 個百分點，稅後純益 29.78 億元年增 89.6% 並超越去年全年，每股純益爲 9.1 元。