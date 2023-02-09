〈台郡法說〉力拚拉升高頻傳輸應用產品滲率 推升2023年營收再成長

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (9) 日召開法說會，去 (2022) 年全年營收以 400.7 億元創新高後，財務長熊雅士對 2023 年全年營收的再成長仍抱持樂觀態度，主要驅動成長的力道在高頻無線傳輸產品的滲透及市占率的增加。

熊雅士指出，台郡 2022 年營收 400.7 億元，年增 12.66%，其中，高頻無線傳輸產品占營收比重約 28%，但 2022 年高頻無線傳輸產品的出貨金額成長幅度明顯較 2021 年成長 36%，明顯優於整體營收成長的幅度，預估 2023 年高頻無線傳輸產品的營收比重將再成長，也是推升全年營收成長的主要動能之一。

熊雅士指出，預估台郡 2023 年營收將再較去年 400.7 億元有個位數的成長，主要是高頻無線傳輸產品將在向 AR、VR、車用、NB、平板加速滲透，可望帶動全年營收比重將再增加。

台郡今天並公布 2022 年第四季及全年的各產品應用別比重，2022 年第四季電腦應用 (NB、平板) 營收比重 36%、通訊 (手機) 應用 54%、消費性電子占 10%；2022 年全年電腦應用 (NB、平板) 營收比重占 38%、通訊 (手機) 應用 51%、消費性電子占 11%。

台郡 2022 年的資本支出爲 56.93 億元，台郡預估今年的資本支出爲 20-25 億元，在海外布局方面，熊雅士指出，配合客戶端的需求，台郡預計今年下半年赴兩岸之外的地區設立辦公室，同時 2024 年、2025 年配合客戶需求設立組裝廠。

台郡預估今年第一季產值將較去年同期的 94.92 億元下滑個位數百分點，同時，在毛利率表現上也偏向負面看法，主要在次於中國大陸在解封之後，在生產線員工感染無法上工等不利因素，造成人員效率的下降，同時，主要客戶的出貨季降價等，也是個不利獲利的因素。

台郡今天公布 2022 年全年營收 400.7 億元，創新高，毛利率爲 17%，年減 0.8 個百分點，稅後純益爲 35.22 億元，創新高，年增 22.3%，每股純益 10.83 元。