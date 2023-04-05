大立光3月營收33.09億元年減近12% 估4月拉貨動能遜於上月

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2023 年 3 月營收爲 33.09 億元，在工作天數增加同時，較 2 月成長 28.98%，年減 11.91%，單月營收創今年新高，也符合預期，但預估 4 月因客戶端因需求疲弱，拉貨動能將下滑，營收估將遜於 3 月表現。

大立光 2023 年累計第一季營收 91.36 億元，季減 36.51%，年減 8.7%。

由於大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，也爲台系蘋果零組件廠營收的領先指標，雖然客戶端持續有新產品開發中，但預估在大立光 4 月營收數字表現不佳的狀況之下，台系蘋果相關零組件廠第二季營收恐難有表現。

大立光的 2023 年 2 月出貨產品結構顯示，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品為 10-20%。

大立光目前處於光學元件業淡季，對客戶需求看法並不樂觀，市場仍關切大立光接下來今年在台中工業區一座新廠的新產能開出狀況。同時，市場預估大立光首季法說會日期將較台積電 (2330-TW) 早一周召開，法說會提出營運展望將成為蘋果手機供應鏈的重要指標。

台積電已公布預計在 4 月 20 日召開首季法人說明會。

大立光 3 月 31 日股價收在 2175 元，較前一交易日下跌 25 元或 1.14%，成交量 502 張。