台積電股東會重點整理一次看、澳洲央行意外升一碼，澳幣漲!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 23 分)

■ 道瓊指數：下跌 -5 點，跌幅 -0.01% 至 33614。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 6.25，漲幅 0.04% 至 14595.00。

■ 標普 500 指數：上漲 0.50，漲幅 0.01% 至 4281.50。

【今日總經數據】美國 API 原油庫存變化、IMF 及世界銀行集團 公布世界經濟展望報告。澳洲央行 (RBA) 中午意外升息一碼至 4.1%，雖通膨已達峰值，但仍過高。

■ 延伸閱讀推薦：

QQQ：全球第 5 大 ETF，愛科技股、AI 產業的你一定要看！

二、美股盤前關注重點

1. 蘋果 WWDC 23 產品重點整理：蘋果 (AAPL.US) 於今日凌晨舉辦 WWDC 23 開發者大會除將旗下產品 iPhone、iPad、Macbook、Apple Watch 更新外，硬體產品 MacBook Air、Mac Studio、Mac Pro 搭載晶片從 M2 升級到 M2 Ultra；另還有萬眾矚目的首款頭戴式頭盔 Vision Pro 登場，蘋果發布首款 MR 頭盔 Vision Pro 宣布將與遊戲開發商 Unity (U.US)合作，將 app 帶到 Vision Pro 上，讓 Unity 平台上高人氣的遊戲和 app 可與 VisionOS 功能相容。

2. 台積電股東會董事長劉德音談話重點整理：

(1) 需求回升：準備迎接明年成長：客戶庫存逐漸降低，已看見市場終端需求回升，已準備好迎接明年下一波成長。

(2) 先進封裝產能翻倍：近期 AI 訂單需求突然增加，先進封裝產能需求遠大於台積電現在產能，公司被迫及需增加產能，今年和明年將先進封裝產能翻倍。

(3) 重申法說會的營運展望：2023 年全年營收預期將下降低至中個位數百分比，2023 年上半年營收目前預期將比去年同期下降約 10%，受益於客戶新產品問世，預期下半年的業績表現將優於上半年。

(4) 美國設廠補助事宜：已于 5 月遞交申請，未來 2 個月將積極溝通，美國商務部抱持公開態度。

(5) 於德國設廠：目前仍在評估、溝通於德國設廠，考量到德國不一樣的人力制度，雖未承諾設廠，但 HR 已先行準備。

(6) 碳中和議題：台積電無法在 2030 年達到供應鏈碳中和，期望在 2030 到 2050 間盡快達到。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

小資推薦延伸閱讀：

1. VTI：全球第 4 大 ETF 報酬、成分股、配息公開資訊彙整！

2. 定期定額懶人包｜定期定額試算、手續費、優缺點全解析！

3. 新手買股｜網路開戶到下單，帶你買進第一支台股！

4. 小額投資的 3 個方法，投資理財入門！