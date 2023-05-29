富邦媒2023徵才計畫 釋500個職缺搶四大領域人才

國內電商龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日宣布，全面啟動 2023 年徵才計畫，釋出逾 300 項職缺，預計招募多達 500 名員工，延攬電子商務、倉儲物流、科技資訊、後援服務等四大領域人才，為產業注入營運和創新驅動力。

同時，富邦媒也投資培育新世代電商人才，響應政府青年就業計畫，推行產學合作實習。

富邦媒說明，作為綜合型電商平台，積極經營多元品類發展，因此，電子商務領域的品類經營、銷售企劃人才，一直是長期延攬的目標，同時，也強力號召電子商務行銷菁英。

富邦媒強調，今年也積極展開廣告新業務，廣告領域的菁英為年度獵才重點。

另一方面，擘劃短鏈物流是長期發展重點，今年富邦媒預計物流中心、主倉、衛星倉新增至 61 座，並擴大配送車隊，因此，強力延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、廠務設備工程、建築工程規劃等領域能手，以及倉儲物流現場主管與專員、機貨車配送員等。

而富邦媒將同步大舉招聘科技資訊人才，包括 App 程式開發工程師、雲端系統服務工程師、軟體開發工程師、網站開發工程師等高科技數位人才，期帶給消費者更優質的購物體驗。

另外，為培育電商新世代人才，富邦媒去年實習生計劃、政府青年就業合作計劃實施，共提供約 180 個就業機會，今年將再參與政府 29 歲以下青年就業合作計劃。