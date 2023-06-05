可成發聲明 提告外資執行長王亞倫

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 先前與外資股東因針對股利一事、雙方互槓，可成今 (5) 日發聲明表示，對 TIHIM 執行長王亞倫 (Allen Wang) 就涉嫌刑法加重誹謗罪、加重妨害信用案件，依法提起告訴，以正視聽；後續可成公司將遵行司法程序，不再主動發布或回應本案相關訊息。

可成先前因 2 家外資股東提案修改公司章程，盼股利政策改為股東會決議，但可成未列入議程，引發外資股東表達強烈譴責，雙方互槓。

以下為可成聲明全文：

公司為全方位機構件解決方案業界的領導廠商，多年來穩健經營、體質良好，於業界夙有良好風評。

可成尊重個別投資人投資主張，對其關切之可成公司各項議題素來予以妥善即時回應。但王亞倫先生身為專業投資人，代表外國投資法人機構瓦山塔主基金有限公司，並同時代表外國投資法人機構寶塔街有限公司對外發言，其本身個人並於國立中山大學國際金融研究學院擔任客座副教授，具備金融、財務、會計、投資等專業知識及能力，明知可於各公開管道完整取得可成公司之相關資訊，也充分了解各該資訊之真實意義，卻高舉「股東行動主義」旗幟，創設網路平台，用聳動、扭曲真實之標題與文字，於網路平台內任意擷取、拼湊片段、甚至毫無關聯之資訊、數據，對閱聽大眾散佈不實及損害可成公司名譽及經濟上信用之言論，以毀謗可成公司之形象及聲譽。

台灣資本市場經過多年發展，協助產業升級、提高企業能見度，在國際舞台上舉足輕重，外資的高度專業及投資紀律，在其中扮演著關鍵角色，而「股東行動主義」本應為股東秉持善意與公司良性對話，形成雙贏局面。然王亞倫先生身為外國專業投資機構執行官，身居高位，卻對可成公司惡意抹黑，意圖營造可成公司經營不善、缺乏誠信，如若對其舉措坐視不理，不僅嚴重影響可成公司穩定經營，也將影響可成公司多數股東權益，且若長此以往，恐將危害我國產業健全發展及資本市場秩序。

可成於今年 (西元 2023 年)6 月 5 日對王亞倫先生，就涉嫌刑法加重毀謗罪、加重妨害信用案件，依法提起告訴，以正視聽。後續可成公司將遵行司法程序，不再主動發佈或回應本案之相關訊息。