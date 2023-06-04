蘋果首款MR頭戴裝置有望登場 元宇宙話題再掀熱潮

蘋果 2023 年全球開發者大會 (WWDC) 本周登場，其中引頸期盼的首款 MR 頭戴式裝置 Reality Pro 也有望登場，市場看好，除了有望帶動致伸 (4915-TW)、美律 (2439-TW) 等供應鏈外，元宇宙話題也將再掀熱潮。

蘋果今年全球開發者大會邀請函中，有類似 VR 頭盔的光學透鏡，引發市場臆測，蘋果將在本次 WWDC 發布首款 MR 眼鏡。中資天風證券分析師郭明錤曾點名，致伸為眼球追蹤模組供應商。

致伸透露，已打入前三大頭戴式裝置供應鏈，雖然有客戶今年下半年會發表新品，但放量時程可能還需要時間，預計明、後年才會有顯著營收貢獻。

另外市場傳，蘋果已要求中國組裝廠立訊精密在 7 月前開工，顯示該設備將在今年秋季或冬季正式發售，由於設備曲面設計複雜，蘋果早期階段每天生產 100 台攝倍，僅 20 台達到標準，因此預期新產品上市後，預計第一年的出貨量將不到 50 萬台。

而美律與立訊關係相當緊密，美律與立訊合作時間長達 8 年，立訊旗下惠州、蘇州、越南三個廠區立訊都有入股，由於立訊有成本控制與生產效率優勢，不只與美律高生產成本互補，美律也藉與立訊合作，提高美國、中國訂單。