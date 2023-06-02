鉅亨美股雷達：市場關注非農就業數據 戴爾Q1營收創史上最大降幅

美股重要看點：

美將公布非農就業、失業率等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.614%。美股期貨週五 (2 日) 上升，道瓊期貨漲 0.56%，標普 500 期貨漲 0.53%，那斯達克 100 期貨漲 0.54%。

美國參議院周四 (1 日) 晚間以 63 票贊成對 36 票反對，表決通過跨黨派債限法案，總統拜登承諾盡快簽字，以提高舉債上限並限制聯邦支出，趕在期限前化解前所未見的債務違約。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schmer) 說：「我們今晚避免了債務違約。」拜登讚揚國會及時採取行動，並承諾會盡快簽署立法，並表示將在周五晚間發表另一份聲明。

投資人大多認定美國違約危機已經解除，並把焦點轉移到其他變數上，例如聯準會 (Fed)6 月 13-14 日的利率決策會議。

美國勞工部即將公布 5 月非農就業人口，路透訪調的分析師預估將增加 18 萬人，較 4 月的 25.3 萬和緩。這將是聯準會 (Fed)6 月會議前參考的最後幾份數據之一，攸關長達 14 個月大幅升息週期是否將繼續。

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週四 (1 日) 再度呼籲聯準會下月例會「跳過」升息，研判利率已接近限制性區間，不過，聯準會「鷹王」、聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 認為仍需持續對通膨抱持警惕。

布拉德稱，目前貨幣政策狀況比過去好得多，政策利率比一年前更合適，但政策利率應該在足夠限制性區間的什麼位置，以及金融穩定這類評估，可能反映在 FOMC 未來的判斷中，目前仍需要對通膨持續抱持警惕。

聯準會自去年 3 月以來，已連續 10 次升息，將聯邦資金政策利率上調至目前的 5.0% 至 5.25% 之間的水平，而近期聯準會官員釋出「鷹派暫停」的言論。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月非農就業人口變動 (萬人)，預估 18，前值 25.3

美國 5 月平均每小時工資年增率 (%)，前值 4.4

美國 5 月勞動參與率 (%)，前值 62.6

美國 5 月失業率 (%)，預估 3.5，前值 3.4

重要個股動態：

個人電腦 (PC) 大廠戴爾 (Dell) 上季財報優於預期，但營收創下有紀錄以來最大降幅，且公司預料，營收大幅縮水的情況將延續至本季。

即將升任財務長的 Yvonne McGill 預測，本季營收將落在 202 億至 212 億美元間，遜於分析師平均預期，且獲利能力可能受潛在定價行動干擾。

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 周四 (1 日) 公布第一季營收和獲利均高於華爾街預期，並在中國業績改善與貨運成本下降的支撐下，調升全年財測，盤後股價應聲大漲。

財務長 Meghan Frank 表示，第一季業績非常強勁，全球市場的客戶反應良好，且在中國的銷售趨勢明顯加速，加上空運費下降，締造優於預期的財務業績。「我們滿意邁向第二季和全年的動能，因此上修對 2023 財年的展望。」

LULU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

博通 (AVGO-US) 上季營收獲利優於市場預期，執行長在法說會中看好人工智慧 (AI) 帶動晶片需求，但預估本季營收僅成長不到 5%，創近年來最慢增速，顯示這家網通晶片大廠仍未脫離壟罩整個半導體業界的不景氣，導致周四 (1 日) 盤後股價震盪走低。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 預測，來自生成式 AI 模型的營收，到 2024 會計年度將占整體營收超過 25%，一度讓盤後股價大漲 4%。