中鋼新進人員甄試報名開跑 今年預計招募243人

因應產線及退休人力需求，中鋼 (2002-TW) 宣布，今年委託國立中山大學辦理新進人員甄試，公開招募 243 名新進人員，包括師級職位 59 名、員級職位 184 名。報名期間自 6 月 1 日上午 9 時起至 6 月 14 日下午 5 時止。

中鋼表示，因應全球客戶低碳鋼品等多元需求及追求永續發展，需要學有專精、勇於任事、無畏挑戰及志同道合的伙伴，成為啟動未來中鋼的新世代中鋼人。根據求職網今年調查指出，今年畢業生最想進入的夢幻企業中，中鋼在傳統產業名列 TOP10。

中鋼強調，企業之本在人才，不僅推動團體協約、落實勞動安全規範及員工健康管理，致力打造安全、健康與發揮員工長才的工作環境，並積極培訓人力，以傳承 50 餘年累積的經驗及智慧，將中鋼精神及誠信正直的價值觀深植成為每位員工的 DNA。

中鋼表示，面對全球鋼鐵市場競爭及 2050 碳中和的趨勢與挑戰，持續深化 ESG(環境、社會、公司治理) 工作，致力研發及推展優質精緻鋼品，例如已取得多家國際電動車大廠馬達用鋼之認證。

近年來，中鋼亦跨足太陽能光電、離岸風電等綠能產業，並投入綠色軌道運輸工作，包括建造台灣高鐵電車線工程車，以及參與高雄捷運、高雄輕軌、淡海輕軌、安坑輕軌等工程，為建構綠色生活貢獻心力。