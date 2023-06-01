鉅亨美股雷達：市場關注經濟數據及企業財報 蘋果傳正測試高階Mac桌機和處理器

美股重要看點：

美將公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告等數據。博通 (AVGO-US)、戴爾 (DELL-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.673 %。美股期貨週四 (1 日) 上升，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨漲 0.27%，那斯達克 100 期貨漲 0.15%。

美國聯準會 (Fed) 公布對各轄區調查的「褐皮書」，結果顯示，美國經濟活動最近幾周變化不大，就業和通膨成長都稍稍減緩，短期商業展望略比之前惡化。

Fed 在褐皮書中說：「大多數轄區就業成長，但步調比前幾次報告緩慢。物價在調查期間溫和上揚，但許多轄區的增速都放緩。」

Fed 曾在 5 月初會議中暗示願在 6 月暫停升息，但近來多位決策官員，包括達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 都發表鷹派談話，提高升息的機率。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 上周末達成的舉債上限協議，周三 (31 日) 在眾議院通過全院表決，兩黨領袖希望 48 小時內能在參議院闖關成功，以趕在下周一 (5 日) 的大限以前送交拜登簽字立法，避免災難性違約。

名為「財政責任法案」(Fiscal Responsibility Act) 的法案，在眾議院以 314 票贊成、117 票反對通過，贊成者包括民主黨人和共和黨人。

法案接下來將送交參議院，而參院幾乎肯定會通過法案，問題只在何時通過。參議院第二號共和黨人 John Thune 周三稍早說，本周五晚間以前可能通過債限協議，時間就在 6 月 5 日違約大限的前幾天

無廠半導體公司博通將公布財報，該公司上週五因拿下蘋果為期多年的大訂單，股價大漲 11.5% 至每股 812.73 美元，創歷史新高。分析師預估，博通上季營收年增 7% 至 87 億美元，EPS 成長 12% 至 10.12 美元。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月 Challenger 企業裁員人數 (萬人)，前值 6.7

美國 5 月 ADP 就業人數變動 (萬人)，前值 29.6

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 22.9

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 179.4

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值，前值 48.5

美國 5 月 ISM 製造業指數，預估 47，前值 47.1

重要個股動態：

蘋果年度全球開發者大會 (WWDC) 將在台灣時間下周二凌晨 1 點舉行，彭博報導，該公司正在測試高階 Mac 桌上型電腦和處理器，代表蘋果愈來愈接近發表專業的桌機產品。

蘋果規劃中的兩款新 Mac，內部代碼為「Mac 14,13」和「Mac 14,14」，將搭載 1 月發表的 M2 Max 處理器，以及尚未發表的 M2 Ultra 處理器。第二款處理器將取代去年 3 月發表高階桌機 Mac Studio 所使用的 M1 Ultra。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周三 (31 日) 公布 2024 會計年度第一季獲利和營收超過分析師預期，並上調全年財測，但由於資本成本高於分析師預期，盤後股價仍挫近 7%。

Salesforce 上調 2024 全財年獲利預期，但維持營收預期不變。Salesforce 3 月時的全年 EPS 預期範圍落在 7.12 美元至 7.14 美元之間。

CRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

企業 AI 軟體公司 C3.ai 周三 (31 日) 盤後公布 2023 會計年度第四季財報符合預期，但 2024 會計年度第一季和全財年的財測遜於華爾街預期，導致盤後股價重挫 22% 以上。

該公司表示，眾所周知，企業 AI 應用市場規模明顯大許多，且成長教專家預期更快速，「公司在此領域耕耘逾十年，現今市場對 AI 商用化的興趣比我們以往任何時候都更加濃厚。」