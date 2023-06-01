〈台股盤後〉量縮跌66點 資金潮推動逾千檔個股仍上漲

台股加權指數今 (1) 日延續震盪整理格局，終場收在 16512.65 點，下跌 66.31 點，跌幅 0.4%，成交值較昨日的 4090 億元一口氣縮至 2754.34 億元，不過，仍有不少個股表現強勁，上市櫃合計漲停家數達 30 家，收紅家數也超過 1000 家，顯示內資主力和散戶對題材股的加碼意願仍強勁。

疫後消費潮持續帶動觀光休閒族群，甚至連遊戲股也轉強，華義 (3086-TW)、昱泉(6169-TW)、辣椒(4946-TW) 和智冠 (5478-TW) 連袂亮漲停燈號，大宇資 (6111-TW)、網龍(3083-TW)、橘子(6180-TW) 和鈊象 (3293-TW) 漲幅半根停板上下。

而碳權概念再度發威，華紙 (1905-TW) 漲停，正隆 (1904-TW) 漲半根停板，永豐餘 (1907-TW) 也漲 4%，同時，農林 (2913-TW) 加入漲勢，一度漲逾 7%。

航空股持續見雙雄發威，長榮航 (2618-TW) 大漲 6%，華航 (2610-TW) 漲 4%。

個股不少見到各自表現，東哥遊艇 (8478-TW)、昇貿(3305-TW)、易飛網(2734-TW)、裕國(8905-TW)、鼎天(3306-TW)、三商電(2427-TW)、萬在(4543-TW)、中華化(1727-TW)、華星光(4979-TW)、商丞(8277-TW)、兆勁(2444-TW)、凱碩(8059-TW) 等漲停，弘塑 (3131-TW)、必應(6625-TW)、倍力(6874-TW)、宇智(6470-TW)、高力(8996-TW)、網龍(3083-TW) 漲超過 7%。

而萬泰科 (6190-TW)、辛耘(3583-TW)、聯合(4129-TW)、康那香(9919-TW)、強生(4747-TW)、宏遠證(6015-TW)、宇瞻(8271-TW)、第一店(2706-TW)、正隆(1904-TW)、連宇(2482-TW)、德勝(8048-TW) 和廣宇 (2328-TW) 均漲逾半根停板。

不過，由輝達 (NVDA-US) 帶動的 AI 概念股部分陷入整理，台積電 (2330-TW)、廣達 (2382-TW)、業強(6124-TW)、雙鴻(3234-TW)、台光電(2383-TW) 等收在盤下，顯示資金正快速輪動。

統一投顧指出，台積電創一年新高，大盤技術面強勢，留下多方跳空缺口在 16537 點和 16323 點，惟台股短期連漲後，指數與月線形成 > 3.5% 的乖離，加上日 KD 和 RSI 指標過熱，且有高檔交叉向下的跡象，陷入整理格局，惟短線只要不破 16537 點，維持偏多格局。