〈富采法說〉搶進車燈LED市場 最快今年下半年挹注營收

富采 (3714-TW) 今 (5) 日召開法說會，富采集團持續布局車用市場，晶電董事長范進雍指出，車用布局發酵，已正式打入車燈 LED 市場，最快今年下半年將會挹注營收。

范進雍提到，車外尾燈、方向燈營收持續挹注，值得一提的是，目前車用分區點亮背光 (又稱 MiniLED 背光) 趨勢非常熱絡，明年將會顯著成長。隆達表示，分區點亮背光這方面目前亮度、對比性、耗能表現都優於 OLED，未來將有很大成長機會。

另外，范進雍指出，車用頭燈業務也開始發酵，預計今年下半年、明年將會開始貢獻營收，車用頭燈 LED 晶片市場過去都由歐司朗、日亞化、Lumileds 主導，未來可望加入戰局與三大晶片供應商競爭。

晶電第一季營收中照明、顯示看板、車用皆占 2 成，筆電 / 顯示器 / 手機背光 16%，電視背光 6%，感測 / 特殊應用 7%。以及其他；隆達第一季 51% 營收來自筆電 / 顯示器 / 手機背光，電視背光比重 23%、感測 / UV / 車用比重 17%，照明 8%。

近期市場紛紛傳言 IT 產品中 OLED 將取代 MiniLED，范進雍指出，截至第三季客戶展望都還是成長，會持續與客戶溝通聯繫，儘管 IT 市場有出現風險，但 MiniLED 車用、顯示面板的發展都正在加速，整體發展還是很樂觀。