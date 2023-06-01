〈台股盤中〉電子權值股休兵 下挫百點跌破五日線

美股四大指數周三全收跌，台股今 (1) 日迎來 6 月首日，電子權值股幾乎回檔修正，影響指數一度跌約百點，儘管跌幅稍有收斂，但仍跌破五日線，回測十日線支撐，預估今日成交量較昨日明顯收斂，約 2800 億元。

權值股走勢疲軟，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 雙雙下挫逾 1%，台積電守穩十日線，聯發科則力守五日線，聯電 (2303-TW) 則因昨日股東會釋出悲觀展望，開盤後下挫近 3%，一舉摜破季線大關，其他如台達電、金控雙雄、廣達也都在盤下游走，壓抑大盤走勢。

高價股近日成提款標的，股王信驊 (5274-TW) 今日續跌超過 1%，大立光 (3008-TW) 跌幅也近 1%，旭隼早盤挑戰 2000 元失利後，一路走跌超過 2%，其他如祥碩、亞德克 - KY、富邦媒都呈現下跌態勢，鈊象、東哥遊艇則異軍突起，分別大漲半根及亮燈漲停。

盤面焦點方面，今日觀光族群再度群起上攻，長榮航大漲近半根，華航同樣上漲近 3%，雙雙寫下九個月來新高，鳳凰更跳空大漲 7%，更一度衝上 108 元，創下 12 年新高價，成交值近 30 億元，位居全台股第五名，其他如八方雲集、王品、夏都也都有不錯表現。