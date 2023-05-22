隔離膜供不應求 前瞻能源斥12億元建新廠 產能跳增8倍

隨著兩大集團台塑新智能與鴻海 (2317-TW) 宣布建造 GW 等級電芯廠，供應商前瞻能源為滿足需求，今 (22) 日召開董事會，通過斥資 12 億元在南科建置隔離膜新廠，預計今年第二季動土，2024 年第三季正式完工，產能將是現有的 8 倍。

前瞻能源為鋰電池隔離膜業者，成立約十年，股東陣容堅強，包括普誠 (6129-TW)，帆宣 (6196-TW)、新日興 (3376-TW) 與商丞 (8277-TW) 等，客戶涵蓋台灣過半數電芯廠，如台塑新智能、格斯科技 *(6940-TW)、長利、長庚國際及 UPS 儲能電池系統大廠儲盈。

執行長李建興指出，前瞻能源深耕台灣多年，本土鋰電池廠商皆為公司客戶，隨著國內電芯廠迎來興建潮，加上既有客戶需求熱絡，南科一期產線已全數滿載，呈現供不應求，看好今年起將邁入 GW 等級的出貨量。

為因應長期需求，前瞻能源也預計投入 12 億元，在南科建置新廠，預計今年第二季動土，2024 年第三季完工，產能將達 1 億平方公尺，是現階段 1200 平方公尺的 8 倍之餘。

前瞻能源也透過與台塑、台化共同開發隔離膜專用樹脂，掌握上游原料，打破聚丙烯樹脂長年被大韓油化 (KPIC) 寡占的局面，李建興看好，原料為長期資源戰，此舉有助鋰電池材料產業國產化，且公司生產良率已達國外廠商水準，孔隙率及強度等各指標也優於中系龍頭業者 20-30%。

此外，前瞻能源導入日本 JNC 高分子量先進聚丙烯薄膜生產製程，並與工研院材化所開發隔離膜用超薄塗層，提高對電解液濕潤性，進一步提升電芯生產效率、改善熱穩定性與增加電池使用安全性，也自主開發隔離膜改質技術，為未來半固態及準固態的新型態隔離膜做準備。

針對近年中系廠商囊括全球隔離膜市佔率過半的情形，李建興認為，隔離膜不僅是攸關電芯安全最重要的一道關卡，也是電池使用壽命的關鍵，日廠 Asahi、Toray 近年在中系廠商價格戰進逼下，市佔優勢不再。

但回頭觀察中國當地業者，許多隔離膜廠商在快速擴充產能的過程中，品質堪憂，尤其中系廠商追求低成本極致化，如過度提高機速、加大幅寬，也衍生劣幣逐良幣現象。

李建興預期，在全球電動車及儲能系統鋰電化的市場中，未來聚烯烴原料將是百萬噸等級的市場，前瞻能源也扮演台灣在聚烯烴原物料及客製設備的本土化重要角色。