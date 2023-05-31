〈陸港盤後〉中國5月製造業PMI降至48.8 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周三（31 日）收盤齊跌，滬指跌 0.61%，利空是 5 月製造業採購經理人指數（PMI）降至 48.8，連續第三個月下降，並寫下五個月新低。

滬指周三收盤跌 0.61% 報 3,204.56 點，深成指跌 0.7% 報 10,793.85 點，創業板指跌 1.14% 報 2,193.41 點；兩市成交額合計人民幣 9,388 億元，「北向資金」淨流出 37.98 億元。

博彩概念、英偉達概念、算力、信創概念等類股走勢活躍，旅遊酒店族群拉升，軍工、半導體類股均走高，燃氣、煤炭、釀酒、電力、保險、家電、化工、食品飲料、汽車等族群同步走低。

香港恒生指數周三收盤大跌 1.94%，恒生科技指數重挫 2.04%。

中國國家統計局公布周三公布的數據顯示，5 月製造業 PMI 為 48.8，較前月降 0.4 個百分點，低於臨界點。非製造業 PMI 為 54.5，較前月降 1.9 個百分點，也不如預期。綜合 PMI 為 52.9，較前月下降 1.5 個百分點，仍維持在景氣擴張區間。

最新 PMI 數據顯示，在年初消費者活動大幅升溫後，第 2 季經濟復甦動能減弱。在投資人對經濟成長前景更加悲觀的情況下，市場要求政府官員採取更多刺激措施的聲浪也日益高漲，例如央行降息。

財信研究院副院長伍超明表示，從海外因素看，受全球經濟下行壓力導致外需降溫影響，加上地緣政治關係緊張，製造業回流、友岸外包、近岸外包導致中國出口需求受到一定影響。

從國內因素看，主要是需求回升速度放緩，尤其是房地產市場恢復動能減弱，對房地產上下游供應鏈拉動減弱，限制製造業景氣改善。

《彭博》首席亞洲經濟學家舒暢則表示，疲軟數據凸顯出民營部門缺乏信心，並增強中國進一步放鬆政策的理由，尤其是在貨幣政策。

經濟學家普遍認為，製造業景氣在接下來幾個月仍會處於較低水準，外需乏力與國內房地產市場景氣欠佳，拖累製造業。

與此同時，投資人也持續關注美國債務上限議案。眾議院表決議程表顯示，眾議院預定美東周三晚間 8 時 30 分舉行「財政責任法案」（Fiscal Responsibility Act） 全院表決。眾議院議長麥卡錫表示，國會將能在大限到來前通過這項議案，避險政府債務違約。