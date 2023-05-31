〈聯發科股東會〉通過改為半年配息 前高盛董事進入董事會

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日舉辦股東會，會中通過將常態現金股利更改為半年配發，除了可增加股東資金運用彈性，也展現公司對於營運穩定與保持長期盈利能力的信心，另外，此次也延攬前高盛常務董事林夏如進入董事會。

蔡力行指出，聯發科堅守回饋股東的承諾，透過常規及特別現金股利的發放與股東分享公司的營運成果，此次通過修訂公司章程，將常態現金股利改為半年配發。

蔡力行強調，聯發科未來將秉持一貫的執行力，策略性配置資源，持續創造產品價值，並廣納全球人才，與全球半導體供應鏈及客戶在各類產品深度合作，與客戶們一同成長，進以持續提高股東價值。

聯發科維持常態現金股利配發率為 80-85% 的政策，與股東分享營運成果。今年每股配息 76 元，以 5 月 30 日收盤價計算，現金殖利率達 9.96%。

另外，聯發科為推動董事會多元化，堅信廣納多元化背景及觀點之董事會成員，將有助公司永續經營。長期以來持續透過海內外不同管道，網羅多元人才，今年股東會通過增選一名獨立董事林夏如，之後董事會將由九位董事組成，包括四位獨立董事，比例為 44%。

林夏如曾任高盛集團常務董事、合夥人，具備完整財經專長及豐富的產業背景，近年也在美國維吉尼亞大學、香港中文大學及台灣國立政治大學等機構擔任教職。聯發科也將借重林夏如的專業為董事會注入更多深入多元的觀點。