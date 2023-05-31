〈貴金屬盤後〉債限協議打壓美元 金價反彈   

黃金期貨周二 (30 日) 收高，從 3 月迄今的低點反彈，主因是舉債上限在周末達成原則性協議後，美元和美債殖利率均受到打壓，拉抬貴金屬價格。

8 月交割的紐約黃金期貨上漲 14 美元或 0.7%，報每盎司 1977.10 美元，從稍早觸及的 1931 美元反彈。在此之前，黃金周線已經連三周下跌。

美元從 10 周高點回軟，報 104.18，讓海外買家買進以美元計價的黃金時，成本較低。同時，10 年期美債殖利率下滑 10.7 個基點至 3.697%，觸及一周低點，代表持有黃金等不孳息資產的機會成本下降。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，除了上述正面因素外，還可以看到一些基金經理人在月底調整部位，從空頭部位中獲利了結。「短期而言，金價將盤整向下，直到出現新的觸發因素。」

交易員從長周末返回工作崗位後，正在評估本周五的非農就業數據，若意外強勁，使聯準會 (Fed) 再度升息機率提高。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說，雖然美國舉債上限協議的擔憂是金價的支撐，但對 Fed 利率路徑的重新定價，將讓金價持續受打壓。在升息環境中，不孳息的黃金相對受到打壓。

交易員如今預估，6 月升息機率超過不升息，因債限協議減輕了讓 Fed 猶豫的一些經濟風險。

債限協議正在國會面臨首次考驗，民主黨籍總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 都希望能在兩院表決通過，但一些強硬派共和黨人已經表達不支持。

黃金期貨雖在 5 月初觸及歷史次高收盤價，但 5 月迄今呈現下跌。

Gabeli Gold Fund 投資組合經理人 Caeser Bryan 說，為了讓黃金觸及新高，需要看到個人消費和就業有一些疲軟的跡象。「當實體經濟明顯疲軟，才會有讓 Fed 變得更加寬鬆的巨大壓力。但若報告顯示美國的就業市場依然強勁，將導致 Fed 可能必須維持更長久的緊縮政策。」

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