雲達：AI伺服器動能助攻 明年營收雙位數成長

廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT) 總經理楊麒令今 (30) 日表示，AI 伺服器比重去年已超過 5 成，今年會更多，預期明年 AI 伺服器營收大幅增加，帶動整體營收雙位數成長。

楊麒令認為，過去半年需求都較為疲軟，但庫存調整狀況好轉，下半年需求有望向上，訂單已經開始起來，企業端、CSP 量體也在成長。

楊麒令表示，景氣放緩讓很多 CSP 業者下修資本支出，但由於 ChatGPT 持續擴大應用，CSP 可能主要放掉 CPU 的採購，會優先選擇 GPU，預計今年下半年到明年可能是 GPU 需求成長快速的時間點。

雲達此次與輝達合作，搭載 GH200 晶片使用 NVLink 技術整合 GPU、CPU，成為目前首家推出 MGX 模組化產品，將能滿足企業模型訓練需求，支應 ChatGPT 應用需求。

另外，雲達也進一步與輝達深化合作，輝達預計今年 8-9 月將推出新款 模組化產品，進一步提升運算能力，可望在第四季、明年開始放量。

產能方面，楊麒令表示，泰國將持續擴產，中國產能則針對當地客戶，台灣產能將移到泰國，留下 NPI 的產能，策略上泰國會持續擴大產能，預計明年底不考慮中國的話，非中產能泰國占 6 成，台灣 4 成。

楊麒令表示，過去三年內廣達、雲達做很大改變，除了 Tier1 CSP 的持續成長外，公司擴大基礎設施布局，增加雲端、5G 軟體投資投資與新產品開發，積極從 ODM 廠轉型至 B2B 品牌。

楊麒令表示，雲達也推出企業端液冷方案，當客戶氣冷效果不佳時，將可使用液氣混和的方案來因應。