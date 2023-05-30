華立全面改選董事 張尊賢接任董事長

IC 材料通路大廠華立 (3010-TW) 今 (30) 日舉辦股東會，並全面改選董事，會中通過由執行長張尊賢接任董事長一職，預期未來在新任董事長帶領下，將持續加速佈局 HPC、5G、資料中心、AIOT、生醫與電動車等新興熱門產業。

華立指出，執行長張尊賢自 2016 年接班以來，在內部勇於改造，營運導向也以創新開發成長為主軸，積極開創新事業、拓展新地域，在主力業績及成長開發雙引擎發動下，營收連六年締造新高，從 395 億元成長至 736 億元、接近翻倍，近兩年每股純益更繳出超過一個股本。

在天下雜誌近日公佈兩千大企業調查中，華立在服務業排名從接班時的 39 名一路挺進到 32 名，經營績效深獲董事會認同及信任，因此得到一致支持接任董事長。

張尊賢畢業於南加大電子及生醫工程系，接受紮實的 MBA 訓練，1989 年開始於海外公司歷練，涉足實際的業務運作及創業經驗後，回台逐一深入各事業部及策略規劃處的經營，其運籌帷幄、謀劃策略之開創能力受到高度肯定，歷經海內外及各部門完整歷練後，被拔擢為執行副總並在 2016 年升任執行長。

張尊賢在歷練過程中一手創立光電事業部、綠能工材事業部，為華立在平面顯示器及太陽能等產業搶下先機奠定基石，以平面顯示器產業為例，六年來業績成長率高達 229%，去年營收達 203 億元，印刷電路板產業營收也呈倍數成長，自 35 億元到 70 億元。

另外，半導體產業也從 95 億元擴大到 186 億元，電子資通訊產業同樣從 140 億元的規模成長到近 217 億元， 綠能事業部也建置 54MW 的太陽能電廠，為未來的碳權與電力需求鋪路；有鑑於高齡化時代來臨，深度耕耘大健康事業的生技及醫療領域，也將漸漸進入收割期。

此外，華立開拓國際市場也馬不停蹄，除對岸外，也擴大佈局東南亞的營銷據點，在泰、馬、新、菲、越及印尼都已超前部署，印度、歐美日市場今年將加大力度積極擴充，以掌握地緣政治帶來的商機。

此外，基於物流運送儲存的需求成長與電子級產品銷售的互補性，策略性將公司最大的行政開銷部門物流切割獨立運作，同時借助公司在特殊化學品的經濟規模優勢，於 2012 年成立全順物流，並投資興建南部物流中心，以抓住不斷擴增的運輸、充填及儲存需求，去年兩岸營收已逾 6 億元，未來也將隨著客戶發展的步伐，插旗東南亞、美國及日本等地。

不僅事業有成，張尊賢也積極投身社會公益，贊助工研院及材料學會舉辦「華立創新材料大賽」，不僅帶動高等教育前瞻材料創新應用之風氣，更為產業注入技術創新的來源。

同時也認養希恩之家新建案一樓空間，命名為「華立快樂康復成長中心」，讓 0 至 6 歲身心障礙發展遲緩的失依幼童，重建安全感與健康的依附關係，為社會各角落注入更多真善美的力量。