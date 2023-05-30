高溫缺水 中國自來水公司：每月洗澡兩次！網怒：純屬找罵

受高溫少雨天氣影響，中國四川涼山州會東縣城鎮居民生活飲用水水源告急，當地自來水公司發出節約用水通知，其中每月洗澡兩次的建議，引發網友熱議。

據《每日經濟新聞》報導，西昌市供排水集團在周一（29 日）發布致廣大用戶信，表示今年來西昌降水總量為 29.3 毫米，遠低於歷年同期平均的 96.2 毫米。受降雨量影響，西昌市主要飲用水源進入枯水期，加上目前正值農灌用水高峰期，城市供水面臨較大壓力，現源水已無法滿足城市正常供水需求，供水形勢異常嚴峻。

為因應旱情挑戰，保障用戶用水需求，西昌市供排水集團每日加強源水巡查，儘可能蒐集能運用的源水、應取盡取，但源水水量仍不容樂觀，故城市部分區域會出現水壓低、水量不足的情況。

會東縣自來水公司當天則呼籲市民節約用水，並分享 12 條節約用水小竅門。不過，其中一條是「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以二至四次最為適宜」。

結果這項建議引發中國網友熱議，有人說：「提出這種建議的人純屬找罵，南方那種高溫天氣，你試著每個月只洗二到四次看看？」也有網友說：「難以置信，如今的這些基層幹部， 咋都腦殘到如此慘絕人寰的程度了？」還有人說：「每天兩次還差不多吧，一個月二到四次確定不會餿掉？」

據《紅星新聞》報導，「自來水公司呼籲市民節約用水應該支持，但是覺得夏天一個月洗澡二到四次有些不可思議。」會東縣城區一位居民表示，今年會東降水很少，最近持續出現高溫天氣，現在用水的確很緊張，「白天在正常供水，但晚上都是分時段供水，晚上 12 點至次日凌晨 6 點都停水了。」

對於市民疑惑，會東縣自來水公司工作人員在周一下午表示，一直以來在發出的節約用水通知中，確實有「每月以二到四次最為適宜」這樣一個提法。

「這個可能是冬天發的，冬天一個月洗四次澡還是比較正常。」該工作人員說，並非民眾一個月只能洗這麼多次，也可以根據實際情況用水，「現在水源真的很緊張，主要目的是倡導市民節約用水」。