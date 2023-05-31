物聯智慧電腦展不缺席 雲端應用服務趨完整

2023 年台北國際電腦展 (Computex) 已盛大開展，今年的 AI 主題熱鬧滾滾，從開幕前一天人工智慧（AI）晶片設計大廠 NVIDIA 執行長黃仁勳出席主題演講掀起熱潮開始，圍繞著 AI 議題的各種具創新性的科技應用在今年傾巢而出。國內知名雲端平台服務商物聯智慧 (TUTK, 興櫃 6565) 今年也沒缺席，展出了聚焦由 Edge AI 到 Cloud AI 的 AIoT 解決方案，攜手跨產業夥伴一起壯大物聯網雲端服務能量。

物聯智慧本次展出主題以其多年來穩定提供客戶服務的 Kalay 雲端平台串接不同領域的物聯網硬體設備，對各種應用領域提供服務，從智慧家庭、智慧建築、各種 AI 影像監控應用都能在本次展出中看到。其中最為吸睛的是智慧家庭應用，其自行開發出以智慧家庭為應用核心的 Hausetopia app 能整合及操作多樣化的居家物聯網設備，不論是透過 Wi-Fi, Zigbee 或 Z-Wave 不同協議所連通的各廠牌設備，都能以此單一應用程式操作，做到從遠端控制設備、影像監看、接收重要訊息通知，或設定各種裝置連動等，現場除了能看到透過 Hausetopia app 觀看監控攝影機的即時影像之外，也可直接操作智慧窗簾、燈泡、插座等居家設備，提供現代化家庭一個能兼顧使用者便利性與科技化的服務。

展出的另一個重點是雲端影像管理系統 (Cloud VMS)，主要應用於同時監看不同地點之影像與物件狀態，特別適用需要跨區域的多頻道影像監控行業，例如物流業、車輛租賃服務、計程車隊、城市公共交通運輸系統等領域。透過此系統，中央管理單位可利用瀏覽器掌握車內駕駛、前方道路與車輛周遭的事件與攝影畫面，這套方案搭配物聯智慧開發的網路即時通訊技術 (TUTK RTC)，並可透過 AI 影像辨識偵測駕駛人狀態、道路路況與車輛周圍異常事件，並具備自動觸發事件提醒與錄影功能，並將重要事件的影像留存於雲端。

而 IoT 設備管理平台 (Data Management Platform, DMP)，則是針對企業型客戶了解用戶端設備的狀態，不論是監控影像資料或一般感測裝置 (如空品偵測、溫溼度儀、電錶等) 所蒐集的數據，都能透過 DMP 隨時監測，也能作到偵錯與預警。在可視化圖表分析下，掌握下世代產品或服務改良的重要參考數據，能夠快速協助為品牌商、電信商、系統整合商實現拓展真正的 AIoT 生態圈。

欲進一步了解今年 Computex 展更多創新應用，以及物聯智慧 Kalay 雲端平台所提供的服務，歡迎各界好友把握展期蒞臨台北南港展覽館一館 4 樓 -- 智慧物聯網區，攤位 N1109a 參觀。

物聯智慧參展 Computex，展出多項雲端應用方案。(圖: 業者提供)