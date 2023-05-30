券商創舉！元富證自有建築設單一再生能源案場

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今 (30) 日宣布，台中大裕分公司的太陽光電發電設備興建完成，於掛表併聯試運轉後，目前已正式售電給台電，為國內首家證券商以自有建築設置的單一再生能源案場。

元富證說明，該設備設置容量高達 82.325 瓩 (kWp)，不僅可創造收入、補足 4 月起電價調漲後增加的營運成本，也是元富實現綠色轉型重要的一步。

隨著 ESG 浪潮興起，淨零碳排成為國際趨勢，元富證認為，太陽能是汙染低、安全性高的能源之一，更是經濟部能源政策側重發展的項目之一，因此，為配合新光金控的「ESG 淨零減碳」計畫，除了長期推動綠色採購與職場環保，自去年 10 月起，此次更在大裕分公司啟動太陽光電發電系統的設置工程。

元富證台中大裕分公司於大樓屋頂安裝 185 片太陽能板，4 月 26 日啟動至今，整體運作順暢無虞。

元富證進一步指出，台中的等效日照時數約為 3.5 小時，擁有良好日照條件，極利於太陽能發電，這次安裝的設備預估每年約可產出 10 萬 8 千度電，年減碳量可達 55 公噸。

另一方面，與台電簽訂的售電合約若持續 20 年，換算 20 年間所累積的減碳量，相當於可省下 2.82 座大安森林公園的吸碳量，計畫成果可觀。

為發揮企業社會責任，元富證多年來不斷以實際行動減緩氣候變遷的衝擊，例如，逐年更新老舊冷氣為第一級節能環保標章的空調主機、營業場所重新裝潢時採用環保綠建材，電腦主機及螢幕等設備採購，選用符合環保標章產品等。

放眼未來，元富證強調，將持續運用現有資源挹注營收，同時朝向綠色轉型邁進，盼與台灣社會共創永續經營榮景。