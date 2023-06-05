海外出差、求學免煩惱 一個帳戶就能全球走透透！

隨著各國邊境解封，國際交流逐漸恢復，不管是海外出差，亦或留學、遊學、國際旅遊，都開始熱絡了起來。若人在海外，資金不足想要換匯，又或者想要投資股票、基金，該怎麼辦？很簡單，只要透過滙豐卓越理財帳戶，就能暢行無阻、全球走透透，一站滿足隨時換匯、跨國轉帳、提領現金、投資理財等多元化需求。

國際交流熱絡 一個帳戶滿足多元需求

近三年來，受到新冠疫情的衝擊，各國之間的交流，包括海外出差、旅遊、留學等活動幾乎停擺。然而，隨著疫苗普及化，各國大開邊界，國際活動逐漸恢復往日榮景，舉例來說，實體留學展陸續開辦，會場吸引眾多人潮前往諮詢；出國旅遊人潮也爆增，今 (2023) 年春節桃園機場塞爆，出入境人數創 3 年新高。

也因海外出差、求學人潮湧現，跨國轉帳、換匯、投資等相關需求日趨殷切，舉例來說，人在國外旅遊，玩得太盡興，現金不夠，需要馬上領現，該怎麼辦？海外出差，臨時需要轉帳，該如何？又或者，看到股市下跌，想要進場投資美股、港股，又該如何做？

此時，您會需要一個擁有多元功能的全球帳戶，而滙豐卓越理財帳戶將會是最佳選擇！因為只要一次開立「Premier 卓越理財」，即可同時擁有多種外幣存款帳戶，並且享有 24 小時換匯、金融卡提領現金、零時差轉帳調撥資金與投資理財等卓越貴賓服務，讓海外出差與求學方便又無憂。

「Premier 卓越理財」首創全球帳戶整合功能，可以讓客戶於跨國連結的同名帳戶之間零時差轉帳，隨時隨地調撥資金，而且不限次數免手續費；急需現金者，可善用環球 Visa 金融卡，於全球自動提款機提領 9 種外幣現鈔，外幣帳戶直接扣款，也是免手續費 (註 2)。

此外，滙豐銀行更提供一站式行動銀行投資服務，讓投資人享有 24 小時換匯、買賣股票與基金的線上服務。股票標的有美股及港股，美股現股當天就能隨買即賣，而且不用額外開立證券戶或匯資金到海外平台，透過滙豐股票全能通平台，即可隨時隨地下單，省時又便利。想要投資基金者，透過手機即可查詢基金投資部位，還提供三大專區之基金資訊，供投資人參考以挑選適合的標的 (註 3)。換匯則是提供 24 小時、兌換 14 種主要貨幣的服務 (註 4)，可以滿足海外留學生活或海外出差外幣需求。

滙豐 5.2% 超優美元定存利率 市場吸睛

除了轉帳、換匯、投資等貴賓級服務之外，滙豐銀行更針對卓越理財新客戶，推出美元高利定存優惠活動，6 個月最高年息達 5.20%，幫助客戶享受資金靈活調度的便利，隨時掌握投資先機。

活動期間：2023/4/6~2023/6/30

對象：限新開立之『卓越理財』客戶 (包含數位帳戶，但不適用於法人及國際金融業務分行 (OBU) 客戶)，且於本次開戶前六個月期間內未持有任何本行帳戶。

(詳見銀行官網)

如何成為滙豐銀行卓越理財新貴賓，享有美元高利定存呢？很簡單，只要先備妥雙證件，再透過線上開戶即可。線上開戶有 3 種方式, 一是線上開立數位帳戶：以他行臨櫃已經開立的帳戶, 來認證身分，手機最快 5 分鐘完成開戶申請，輕鬆又便利，這種方式最簡單，也是最推薦的方式；二是線上開立數位帳戶：以自然人憑證完成身分認證（須使用電腦 + 讀卡機）；三是線上預約開戶：完成線上預填開戶資料後，本人攜帶線上預填時提供之雙證件，至預約之滙豐分行開戶。立即線上開戶 >>

(註 1) 各項活動均有期間及條件限制, 需請事先詳閱滙豐銀行官網說明

(註 2) 使用滙豐環球 Visa 金融卡於國外滙豐提款 (貼有 VISA/PLUS 標誌提款機)，提領 9 種指定貨幣皆免收取本行跨國提領手續費，惟在某些國家如阿根廷、法國、巴西、希臘、馬爾他、墨西哥、紐西蘭、土耳其、加拿大等地方仍可能依當地規定收取。另由於本行系統連線會有時間差，若購買外幣是為使用本行環球 Visa 金融卡進行指定外幣之金融卡交易，請於換匯完成約 90 分鐘後再進行外幣交易服務。

(註 3) 信託投資商品並非存款，不受存款保險之保障，本行受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或海外股票發行公司解散、清算、移轉、股權分割、股權合併 (反分割) 等風險，均由客戶承擔。美國 / 加拿大公民、美國 / 加拿大居民或有美國永久居留權者不得申購本行信託投資商品，亦不得代前述之人代為申購。本資料並非為基金申購之要約或為投資之建議，申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。各信託投資商品之相關注意事項及風險，請參閱滙豐銀行網站。

(註 4) 外幣轉換可能因匯率變動而發生機會或風險，客戶應自行承擔各項有關外匯兌換限制及損失等風險 (包括但不限於價格、匯率、政治、國家 / 地區之風險)，包括將所投資之外幣兌換至原持有幣別或其他外幣時可能遭受之損失，最大損失為全部本金及利息，承作前請審慎評估。