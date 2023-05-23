元富證台灣企業日聚焦二大產業 6檔個股出列

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券睽違兩年再度攜手證交所海外引資，於近 2 日與日本岡三證券於東京舉辦台灣企業日，此次會議聚焦於台灣極具競爭力的 IC 設計與雲端中心產業，邀請聯詠 (3034-TW)、智原 (3035-TW)、力旺 (3529-TW)、晶心科 (6533-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 和緯穎 (6669-TW) 共 6 家上市櫃企業赴日與當地機構法人對談。

元富證表示，日本持續寬鬆貨幣政策，導致公債殖利率維持低檔，相較之下，台股的高股息殖利率和市場透明健全且週轉率高等優勢，更吸引日本投資機構投資台股。

截至 4 月，上櫃殖利率達 3.45%，上市更達到 4.34%，為全球主要股市最高，加上市場透明健全，元富樂見，在主管機關擬增加外資投資多元性下，透過此次活動可讓日本投資人更深入了解台灣資本市場，提升日系資金投資台股吸引力。

聯詠是台灣第二大 IC 設計公司，專注於面板驅動 IC，智原、力旺、晶心科的特定用途積體電路 (ASIC) 與矽智財 (SIP) 服務，更領先全球，譜瑞 - KY 開發的高速傳輸介面晶片也受到國際客戶青睞，緯穎主要提供大型雲端資料中心硬體及解決方案。

透過會議形式，機構投資人可深入了解與會公司營運概況及產業供應鏈動態，而公司也藉此增進國際市場曝光度，並吸引更多長期基金挹注台灣資本市場。

元富證此次共安排逾 50 場座談，吸引近 20 家日本大型機構法人參與，獲得當地投資人熱烈迴響。

此外，證交所舉辦專題演講，向日本機構投資人說明目前台灣上市公司落實 ESG 的情形與接軌國際進度，並透過交流，了解日本機構法人對 ESG 主題投資偏好，以及目前台股投資狀況。