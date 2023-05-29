外資再加碼台積、航空雙雄 逢高調節兩家代工廠

台股今 (29) 日再漲逾百點，站穩 16600 點關卡，三大法人聯手買超 321.68 億元，其中外資敲進航空雙雄近 7 萬張，再砸百億元加碼台積電 (2330-TW)2 萬張；反手賣超大同 (2371-TW) 最多，以及逢高調節代工廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等。
觀察三大法人動向，外資買超 275.37 億元、投信轉賣超 0.98 億元、自營商買超 47.3 億元，三大法人買超 321.68 億元。期貨方面，外資減碼多單 5420 口，未平倉淨多單下降至 28189 口。
外資今日操作上，買超華航 4.7 萬張最多，長榮航約 2.6 萬張，電子股鎖定華邦電 2.6 萬張、台積電約 2 萬張、仁寶 1.2 萬張、群創 1.2 萬張，以及飛宏、鴻海等；另外國泰金，國泰智能電動車、國泰永續高股息、國泰費城半導體也獲加碼。
外資今日賣超大同 2.8 萬張居冠，傳產股中鋼、中石化等也遭調節；緯創、聯電、英業達賣超逾萬張，其他個股包含開發金、欣興、元大高股息、中信中國高股息、奇鋐均減碼。
投信買超前十名，分別為緯創、建準、開發金、中鋼、華星光、國泰金、永豐金、元大金、長榮航、日月光；賣超前十名包括仁寶、英業達、中華電、台泥、兆豐金、宏碁、廣達、南亞科、雄獅、國巨。