〈脫口罩商機熱〉富邦媒拓美妝電商市占 首度導入線上試妝

隨著脫口罩帶動的美妝保養需求逐漸升溫，國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (22) 日宣布，旗下通路 momo 購物網推出「線上試妝」全新服務，運用 AI 和 AR 技術為消費者打造「先試再買」的美妝網購新體驗，服務首波攜手 ESTÉE LAUDER 雅詩蘭黛，也將持續拓增線上試妝適用的品牌及商品。

富邦媒指出，momo 線上美妝市場市占率高，也是許多美妝保養品牌發展線上銷售的主要選擇合作電商，今年至今，momo 專櫃美妝保養銷售年增超過 30%。

對持續蓬勃的美妝網購需求，此次富邦媒導入科技以升級 momo 美妝網購服務力，透過美妝時尚科技公司玩美移動的 AI、AR 運用技術，全新推出 momo 線上試妝。

富邦媒首波服務攜手 ESTÉE LAUDER 雅詩蘭黛，提供超過 40 款人氣商品擬真體驗，後續仍將再拓增線上試妝適用的品牌及商品。

富邦媒董事長蔡明忠已宣示，去年營收超過 1000 億元是新里程碑，滿意這個成績，但仍將持續思考如何更進步，因此，將加強與外部夥伴結盟，並拓展 mo 幣生態圈。

同時，蔡明忠提到，在直播發展趨勢下，電視購物也要轉型成直播電商，力拚今年富邦媒維持雙位數成長。

富邦媒今年前 4 月合併營收 330.8 億元，年增 8.16%，而第一季稅後純益 8.88 億元，年增 7.5%，並創同期新高，每股純益 (EPS)4.07 元。