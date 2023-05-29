終端需求弱、庫存調整 第1季製造業產值年減逾1成

終端需求疲弱、產業持續調整庫存，根據經濟部統計，今 (2023) 年第 1 季製造業產值 4 兆 2151 億元，較上年同季減少 13.59%，已是連續 2 季呈現負成長。

以產業別來看，資訊電子產業的電子零組件，結束自 2019 年第 4 季以來連續 13 季的正成長，較上年同季減少 16.85%，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶端庫存持續調整，致產值滑落至 7,786 億元，年減 11.22%。

面板及其組件則因面板應用市場需求仍顯疲弱，加上產品價格低於去年同期，導致產值年減 46.52%；電腦電子產品及光學製品業受惠伺服器及網路通訊設備需求暢旺，以及廠商擴增國內產能，產值年增 5.15%，連續 18 季正成長。

傳統產業方面，因下游產業需求疲軟，產業鏈持續去化庫存，廠商歲修或減產因應，導致化學材料及肥料業、基本金屬業產值分別年減 28.10%、 20.01%，機械設備業年減幅約 18.60%，主因全球經濟成長放緩，客戶投資轉趨保守。

至於汽車及其零件業因多款新車上市催升買氣，加上車用晶片短缺問題緩解，產值年增 3.39%。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第 1 季製造業生產指數 82.04，較上年同季減少 17.68%，為連續 3 季負成長。

經濟部統計處表示，展望未來，全球經濟持續受通膨及升息影響，終端需求仍顯疲弱，加上俄烏戰爭、美中科技爭端未見緩解，恐抑低我國製造業生產表現；另外，高效能 運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用延續，可望挹注我製造業生產成長動能。

