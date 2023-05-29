通膨壓力重！5月CCI物價指標跌至金融海嘯來新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布， 5 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 63.67 點，月增 0.49 點，6 項調查指標中，有 5 項上升，僅物價下滑，且物價指標不僅呈連 2 跌，更創 2008 年 11 月以來新低，反映民眾對通膨預期仍不輕。

台經中心指出，此次上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為 110 點，月升 1.65 點。

其次為「未來半年國內就業機會」、「未來半年國內經濟景氣」和「未來半年家庭經濟狀況」，均較上月上揚 1.2 點，調查結果分別來到 65.1 點、80.5 點和 75.2 點。

而 5 月上升幅度最少的指標是「未來半年投資股票時機」，調查為 26.8 點，僅較上月上升 0.1 點。

5 月唯一下降的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 24.4 點，跌 2.45 點。

若從絕對水準來看，6 項指標僅「購買耐久性財貨」指標處於樂觀，其餘 5 項均偏悲觀，

另外，「購買房地產時機」指標為 105.35 點，月升 2.05 點，調查呈樂觀態度，並創去年 7 月以來高點，顯示即便房市熱絡態勢趨緩，但房價仍處相對高檔，難有明顯修正。