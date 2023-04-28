中國國產飛機再獲大單 海航航空將採購百架C919、ARJ21飛機

中國國產飛機再獲大單，海航航空集團與中國商飛公司周四（27 日）在上海與中國商飛公司簽署框架性訂單協議，將採購 100 架 C919 和 ARJ21 飛機。

據《第一財經》報導，海航航空集團與中國商飛公司周四簽署框架性訂單協議，包括 60 架 C919 飛機和 40 架 ARJ21 飛機，其中 60 架 C919 飛機中，包括海航航空集團旗下烏魯木齊航空和金鵬航空各 30 架。

海航航空集團旗下上市公司海航控股周四晚間發布的公告，透露更多細節。公告顯示，烏魯木齊航空、金鵬航空、海航航空集團與中國商飛公司簽署《C919 大型客機與 ARJ21 新支線客機買賣核心條款清單》，其中烏魯木齊航空擬向中國商飛採購 30 架 C919 飛機。

目前烏魯木齊航空和金鵬航空均以波音機型為主，但在去年中國國慶期間，海航新老闆遼寧方大集團董事局主席方威到金鵬航空慰問時就曾提出，建議將金鵬航空作為海航航空集團全機隊採用 C919 的試點單位，支持國產大飛機騰飛。

海航航空集團是在 2021 年 12 月正式加入遼寧方大集團，此次海航航空集團與中國商飛公司簽約，方威也親自到上海見證簽約儀式。

C919 大型客機是中國按國際民航規章自行研製、具自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級 158-168 座，航程 4,075~5,555 公里。

去年年底，東航接收全球首架 C919 客機，成為 C919 第一家用戶。上海市科委 1 月 10 日發布的《2022 上海科技進步報告》顯示，截至 2022 年底，中國商飛公司 C919 累計接獲 1,035 架 C919 訂單。

上述上千架訂單包括確認訂單，也包括框架協議。比如，在去年珠海航展上，中國商飛與國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃、蘇銀金租等七家飛機租賃公司，簽署的 330 架國產飛機訂單，就是確認訂單，其中包括 300 架 C919 飛機。