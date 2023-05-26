〈台幣〉熱錢簇擁新台幣成交爆20億美元 升4.2分收30.748元

在外資大舉匯入下推升新台幣匯率，新台幣兌美元金 (26) 日升值 4.2 分收在 30.748 元，台北及元太外匯交易市場合計成交量共 20.195 億美元。另，新台幣兌美元周貶值 6.6 分、貶幅 0.22%。

熱錢蜂湧不只帶動台股大漲，也推升新台幣匯率走勢，新台幣兌美元今天以平盤 30.790 元開出，在外資買盤簇擁下帶動新台幣兌美元升值 8.5 分，匯價高點升至 30.705 元。

外匯交易員表示，外資今天買超台股約新台幣 432.74 億元，外資買盤成為今天支撐新台幣匯率主力，儘管進出口今天都有進場交易，但比起外資熱錢簡直「小巫見大巫」無法與外資單日匯入 10 億美元規模相比。

外匯交易員說，今天雖有熱錢匯入，但新台幣兌美元終場升幅仍有所收斂，最後升值 4.2 分作收，主要是考量亞幣大多偏弱整理，新台幣續升恐不利我出口，「老大 (央行) 今天罕見出手調節」，稍微壓抑新台幣升幅。

展望後市，新台幣走勢除了要看美元走勢外，也要看股市變化，今天新台幣升值主要來自於外資匯入買股，預期新台幣仍將偏向區間震盪整理。

根據中央銀行資料，26 日主要亞幣大多升值整理，新台幣升值 0.14%、韓元升值 0.11%、日元貶值 0.1%、人民幣升值 0.3%。