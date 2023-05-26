〈台化股東會〉董座：Q2可望轉虧為盈 下半年估逐季增溫

台化 (1326-TW) 今 (26) 日召開股東會，展望後市，董事長洪福源表示，第二季由於歲修銷量下滑營收將季前季略減，但獲利可望回升，看好營運虧轉盈，下半年逐季增溫。

洪福源表示，今年第一季市場持續去化庫存，農曆年後需求不如預期，同時 SM、酚酮等部分產品價格也受市場新產能開出所抑制，不過價差表現已經優於去年第四季，首季虧損較前季收斂。

洪福源表示，本季 ARO-3 及 SM-3 兩個大廠將進入歲修，加上塑膠產品配合市況調節減產，影響產銷量，預計營收較前季略減，但在利差改善以及現金股利挹注下，可望轉虧為盈。

至於下半年，洪福源表示，通膨可望觸頂回落、升息政策趨緩，需求逐步回升將帶領石化產品價格走出谷底，下半年營運可望逐季增、漸入佳境。

產能方面，洪福源表示，今年寧波 ABS 廠新增產能 25 萬噸，寧波 PTA 廠則將擴產 150 萬噸，明年新港 PS 第四系列則將新增 10 萬噸產能，除了產能擴增外，新廠皆採用全新生產技術。

洪福源表示，台化產品也持續往差異化、高值化發展，目前特殊及產品銷售量已達公司 43.2%，但仍有努力空間，將會朝電動車、鋰電池、儲能等應用材料轉型。

台化在 ESG 也不遺餘力，洪福源指出，目標 2030 年減排 25%，計畫相關投資金額提高至 185 億元，太陽光電海內外規劃 91MWp，11.6MWp 已投入運轉；運轉中水力發電 23MW，也承包台中沙鹿淨水廠 715kW。