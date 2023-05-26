Nvidia成美第四大放空股 空頭一夕虧損23億美元

輝達 (Nvidia) 給出史上最佳財測，其股價週四 (25 日) 強噴逾 24%，創歷年來單日最大漲幅，數據顯示，輝達 (Nvidia) 的空頭這令一夕虧損 23 億美元。

根據金融數據公司 S3 Partners 數據顯示，即便輝達有大量的空頭回補，它也是美國第四大放空股票，緊跟隨蘋果 (AAPL-US)、特斯拉(TSLA-US) 和微軟 (MSFT-US) 之後。

S3 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 週四寫道，今年迄今為止，包括週四輝達暴漲在內，輝達的空頭可能損失超過 80 億美元，即 96%。

輝達正在增加供應以滿足對其人工智慧 (AI) 晶片不斷增長的需求，這些晶片用於為 ChatGPT 和其他服務提供動力，推動輝達最新財報業績告捷。

截至 4 月底止的第一季每股經調整純益達 1.09 美元，高於市場預期的 0.92 美元；營收年跌 13% 至 71.9 億元，預期為 65.2 億元。輝達總裁黃仁勳預期，第二季營收可望達 110 億元，主要受惠於市場對人工智慧 (AI) 晶片的強勁需求，特別是在亞洲資料中心方面，此營收預估遠超出華爾街預期的 71.5 億元。

在第二季營收財測比華爾街預估高出 50% 以上後，輝達週四股價強噴逾 24% 至每股 379.80 美元，市值來到 9392.94 億美元，有望成為全美首家躋身兆元俱樂部的晶片公司。包括週四漲幅在內，輝達今年以來上漲約 160%，輕鬆成為標準普爾 500 成分股中表現最佳的個股。

