〈能源盤後〉俄對OPEC+擴大減產潑冷水 原油4日來首見收低

原油期貨價格周四 (25 日) 走跌，為 4 個交易日來首次收低，係因俄羅斯官員淡化下月初石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 會議進一步減產的前景。

本周原油價格上漲，其中支撐原因部分來自沙烏地阿拉伯官員的言論，市場認為該言論是 OPEC + 下回會議將進一步減產的訊號。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.51 美元或 3.4%，報每桶 71.83 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.10 美元或 2.7%，報每桶 76.26 美元。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.05 美元或 2.6%，報每桶 76.18 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

6 月交割的汽油期貨價格下跌近 1.8%，收每加侖 2.67 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 2.35 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 2.31 美元。

市場驅動力

路透社報導，俄羅斯副總理 Alexander Novak 向媒體表示，他預期 6 月 4 日 OPEC + 會議不會宣布任何額外措施。

OPEC + 於 4 月初宣布，自 5 月起每日減產約 115 萬桶多，再加上俄羅斯承諾延長每日 50 萬桶的減產措施至年底，因此市場上的原油產量將比先前預期的每日減少大約 160 萬桶。

Novak 認為最近期的 OPEC + 會議不會有任何新措施，因全球經濟復甦步伐已見放緩，一些國家一個月前甫做出了自願減產的決定。

由 Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周四寫道，在該言論見報後油價走疲，且因美國當局也尚未解決債限問題，同樣令油價承壓。

債信評級公司惠譽周三稍晚將美國的 AAA 最高信用評級置於「下調評級觀察」區，理由是華府的邊緣政策，即提高債限和不斷增加債務負擔。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 報告指出，已經進入延長賽的債限談判還失敗，引發市場對其違約的擔憂，這些擔憂情緒讓石油市場原本對供應短缺的關注移轉出來。這種供應短缺最終對經濟造成的損害可能比美國違約更大。

本週稍早，沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲周二在 Doha 經濟論壇上發表演說，嚴厲警告石油投機者「小心」，因為「4 月初宣布減產後油價飆漲的歷史將重演」，分析師認為該言論意味沙國威脅將進行更多減產措施，因而激起油價攀升。

ING 大宗商品分析師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示，沙國王儲的言論擊中要害，因為市場上存在大量投機性空頭，交易員可能會猶豫而不願在 OPEC + 會議之前承擔太多風險。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周美國原油庫存下降，為 3 周來首見，且下降 1250 萬桶，為今年迄今最大單周庫存下降程度，令當日原油期貨收登 3 周高點。

與此同時，天然氣期貨周四大幅收低。EIA 公布，上周 (5/19 止) 美國天然氣供應量增加 960 億立方英呎，略低於市場預期。然而，去年同期美國天然氣供應量增加 880 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周庫存增加 1010 億立方英呎。