〈能源盤後〉市場權衡OPEC+擴大減產可能性 原油周線上升

原油期貨價格周五 (26 日) 收高，推動本周上漲，係因投資者權衡石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 6 月初開會時進一步減產的前景。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 84 美分或 1.2%，報每桶 72.67 美元，最近月 WTI 期貨價格本周收高 1.4%。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 69 美分或 0.9%，報每桶 76.95 美元，本周收高 1.8%。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 80 美分或近 1.1%，報每桶 76.98 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

WTI 和 Brent 原油周五均呈現連續第二周上漲。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.70 美元，本周收高 4.9%。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.37 美元，本周收高 0.3%。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.5%，收每百萬 Btu 2.18 美元，本周重挫 15.6%，今年迄今價格已跌約一半。

市場驅動力

本週稍早，沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲周二在 Doha 經濟論壇上發表演說，嚴厲警告石油投機者「小心」，因為「4 月初宣布減產後油價飆漲的歷史將重演」，分析師認為該言論意味沙國威脅將進行更多減產措施，因而激起油價攀升。

然而，Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 指出，本周油價的漲幅在俄羅斯暗示「OPEC + 可能不會再次減產」後大幅回落。

OPEC + 定於 6 月 4 日在維也納舉行部長級會議。路透社報導，俄羅斯副總理 Alexander Novak 周四向媒體表示，他預期 6 月 4 日 OPEC + 會議不會宣布任何額外措施。

OPEC + 於 4 月初宣布，自 5 月起每日減產約 115 萬桶多，再加上俄羅斯承諾延長每日 50 萬桶的減產措施至年底，因此市場上的原油產量將比先前預期的每日減少大約 160 萬桶。

Commerzank 大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 報告中表示，進一步減產似乎不太可能，因為 5 月起甫啟動最新一輪減產。「儘管如此，減產議題並非沒有可能的事，這應該能暫時支撐價格。」

Lambrecht 表示，新聞機構基於調查得出 OPEC 5 月預估產量，可能會證實 OPEC 持續執行每日減產 100 萬桶原油的計畫，這意味著市場可能已經供應不足。

Exinity 的 Tan 表示，目前 WTI 原油和 Brent 原油仍於市場的交叉趨勢中，自美國債限協議相關的樂觀情緒，到 Fed 升息恐破壞進一步需求。

「如果美當局即將達成上調債限的協議，可能讓石油有所緩解，除非 OPEC + 進一步干預全球供應，否則基準原油主要仍受需求端困境的影響，石油多頭必須等待時機，爾後價格可能回升到每桶 80 美元的水準。」

貝克休斯周五公布，美國活躍的石油鑽井平台數量連續第四周下降，這表明國內產量將下降。