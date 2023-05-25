〈能源盤後〉美庫存消耗量意外創今年最巨 原油升至3周高點

美官方報告公布，上周國內原油庫存下降 1200 萬桶以上，創今年迄今最大下降程度，隨後原油期貨價格周三 (24 日) 上漲收在逾 3 周高點。

前一日沙烏地阿拉伯能源部長甫警告賣空者將面臨痛苦，激勵周一油價收高，因分析師認為，該言論暗示主要產油國可能在 6 月初的會議上同意再次減產，這將導致供應緊繃而推升價格。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.43 美元或 2%，報每桶 74.34 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.52 美元或 2%，報每桶 78.36 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油最近月的期貨價格收在 5 月 1 日以來的最高點。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 2.72 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 2.41 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.3%，收每百萬 Btu 2.40 美元。

石油供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (5/19 止) 商業原油庫存減少 1250 萬桶，3 周來首見庫存下降，且為今年迄今最大單周庫存下降程度。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (5/19 止) 美國原油供應減少 50 萬桶。美國石油協會周二晚間報告稱，上周美國原油庫存下降 680 萬桶。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，隨著需求激增和煉油廠全速運作，石油需求狀況無法吻合經濟走疲的說法。「趨勢表明，由於汽油供應緊繃，未來幾周原油消耗量將增加，且市場需求激增的時期即將到來，這份報告可謂對沖基金空頭的警鐘，因為美國紐約和西海岸的汽油庫存緊繃。」

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (5/19 止) 美國汽油供應減少 80 萬桶，蒸餾油庫存預期不變。

EIA 稱，俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周增加 170 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的庫存減少了 160 萬桶。

根據 Flynn 說法，若沒有 SPR 釋出的 160 萬桶石油，那麼上周原油庫存下降程度將創 2016 年來之最。

其他市場驅動力

總體而言，本周油價走高，係因交易商期待需求提振的可能性和原油供應趨緊的前景。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 認為，雖然在美國債限談判達成堅定協議之前，該因素仍是價格下行風險的主要來源，但原油市場越來越將目光轉向夏日駕駛季，因這時期可見季節性需求激增，同時 OPEC + 擴大減產，以及美國試圖重建 SPR。

沙國和 OPEC + 盟國 4 月初意外宣布 5 月起擴大減產後，引發原油價格飆升，但漲勢在月底前被沖走。沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲周二在 Doha 經濟論壇上發表演說，嚴厲警告石油投機者「小心」後，油價攀升。OPEC + 部長級會議預計 6 月 4 日在維也納召開。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，沙國王儲的言論暗示 OPEC + 準備在 6 月初的會議上宣布再次減產。「重要一點是，OPEC 舉措推升油價的力道都可能只是短暫動能，目前 200 日 MA 略低於每桶 80 美元，這可能將持續是短期內任何油價反彈漲勢紮實的阻力點。」

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 認為，經濟衰退的問題仍然存在。「這可能是做多的機會，因為即使經濟陷入衰退，油價也會上漲，因為倘若真的經濟衰退，沙國會自市場上撤出更多石油。」

天然氣

與此同時，天然氣在過去三個交易日下跌後，周三收高。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，儘管「氣溫前景不看漲」，但燃料價格仍出現上漲。

她指出，美國國家海洋和大氣管理局的 6 至 10 天氣溫展望預測，因美國下 48 周的南半部大部分氣溫預計處於低於均值到接近常態。「這無法提高製冷需求，未來幾周天然氣庫存的注入量將高於平均。」

EIA 預計周四公布上周天然氣供應報告。Dircksen 預期，上週天然氣供應量可能增加 980 億立方英呎，若屬實，上周天然氣庫存將比同周 5 年來均值高出 20 億立方英呎。