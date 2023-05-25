外資大舉敲進台積電4.2萬張 連四賣聯電逾6萬張

受輝達財報報喜激勵，台股今 (25) 日由權王台積電狂飆領軍，終場上漲 132.68 點，收在 16292 點，成交值擴增至 3325.02 億元，創近半年最大量。外資大舉敲進台積電 (2330-TW)4.2 萬張，但持續調節聯電 (2303-TW)，再出脫 1.8 萬張，已連四賣超過 6.1 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 217.21 億元；投信買超 24.86 億元；自營商買超 26.44 億元，三大法人買超 268.51 億元。
外資今日集中火力，布局電子權值股，大舉敲進台積電 4.2 萬張、欣興 (3037-TW)2.1 萬張、南亞科(2408-TW)1.5 萬張、仁寶(2324-TW)1.2 萬張，廣達(2382-TW) 買超張數也有超過 9000 張。
其他包括金像電 (2368-TW)、技嘉(2376-TW)、宏碁(2353-TW)、南電(8046-TW)、英業達(2356-TW)、日月光投控(3711-TW) 均獲外資敲進。
外資買超方面，聯電 (2303-TW) 與台積電命運大不同，再遭外資出脫 1.8 萬張，其他遭調節的電子股包括緯創 (3231-TW)、遭賣超 1.2 萬張，鴻海(2317-TW) 超過 9300 張，群創 (3481-TW)、毅嘉(2402-TW)、友達(2409-TW) 也遭出脫。
金融股成外資提款重災區，調節開發金 (2883-TW)1.6 萬張、中信金(2891-TW)1 萬張，新光金(2888-TW)、國泰金(2882-TW)、玉山金(2884-TW)、永豐金(2890-TW)、台新金(2887-TW)、元大金(2885-TW)、第一金(2892-TW) 同遭狙擊。