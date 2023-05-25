〈台股盤前〉低接買盤支撐 短線維持強勢盤整

台股昨 (24) 日雖然受市場擔憂美國債務違約疑慮升高，一度重挫百點，但低接買盤強勁，尾盤跌幅收斂，加上台指期夜盤開低走高拉回平盤，法人認為，台股短線持續強勢整理等待美國債務上限協商後續發展。

美股週三因債務上限協商無明顯進展，四大指數全面收跌，道瓊跌 255.59 點或 0.77%；那指跌 76.08 點或 0.61%；標普跌 30.34 點或 0.73%；費半跌 53.35 點或 1.68%。

台股 ADR 也多收黑，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.34%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.82%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.44%。台指期夜盤雖然一度重挫百點失守萬六，但後續開低走高，回到平盤 16069 點。

白宮和共和黨各自的談判團隊周三舉行長達四個小時的會議後，眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 樂觀表示，雙方將能及時達成協議，以避免潛在的災難性違約。

此外，輝達 (Nvidia) 周三 (24 日) 公布上季財報優於預期，且由於人工智慧 (AI) 晶片需求旺盛，本季營收展望超級樂觀，上看約 110 億美元，激勵盤後股價大漲 25%。

法人認為，台股下檔仍守 5 月 18 日的多方跳空缺口，加上低階買盤強勁支撐，短線恐持續強勢整理，直到美國債務上限協商後續發展告一段落。