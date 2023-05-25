〈美股盤後〉債限談判僵局未解  道瓊連四黑 

債務上限談判僵局未解，對美國債務違約風險的擔憂，美股週三 (24 日) 續走低，道瓊收盤下滑逾 255 點，延續第四個交易日頹勢。

工業和金融股賣壓沉重，區域銀行重現拋售壓力。由於國際油價繼續受到石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 減產預期支撐，能源股連續第二天逆勢收紅。

政經方面，美財政部長葉倫週三重申，美國財政部最快可能在 6 月 1 日耗盡現金，但很難確定具體哪一天耗盡現金。隨著人們越來越擔心美國可能出現歷史上的首次違約，她已看到金融市場存在一些壓力。

美國眾議院議長麥卡錫表示，他和美國總統拜登在打破債務上限僵局的諸多問題上仍存在很大分歧，共和黨已做出眾多讓步，不希望發生債務違約，已派談判代表前往白宮，希望在週三的會談中與民主黨會談取得進展。

聯準會發布的 5 月利率會議紀要顯示，官員們對是否支持進一步升息存在意見分歧、聯準會官員強調要依賴數據，而且今年不太可能降息。

該紀要提到，許多與會者強調需要在 5 月會議後保留選擇權，多位與會者表示，如果經濟按預期發展，可能不需要進一步收緊政策。

美國白宮國安會發言人柯比 (John Kirby) 週一 (20 日) 透露，白宮將與中國直接就中國制裁美光的行動展開對話，相信這不會對美中兩國關係構成重大影響。

週三 (24 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股一枝獨秀，房地產、金融和工業股領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.53%；Meta (META-US) 上漲 1.00%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.16%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.35%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.45%。

道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 上漲 1.17%；3M (MMM-US) 下跌 3.68%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.56%；IBM (IBM-US) 下跌 1.95%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.85%。

費半成分股大抵淪陷。亞德諾半導體 (ADI-US) 暴跌 7.83%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.49%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.97%；AMD (AMD-US) 上漲 0.14%；美光 (MU-US) 上漲 0.79%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.57%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.52%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.34%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.82%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.44%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 挫跌 0.49% 至每股 305.38 美元，盤後其股價飆升逾 26%。輝達最新財報告捷， 截至 4 月底止的第一季每股經調整純益達 1.09 美元，高於市場預期的 0.92 美元；營收年跌 13% 至 71.9 億元，預期為 65.2 億元。

輝達總裁黃仁勳預期，第二季營收可望達 110 億元，主要受惠於市場對人工智慧 (AI) 晶片的強勁需求，特別是在亞洲資料中心方面，此營收預估遠超出華爾街預期的 71.5 億元。

微軟 (MSFT-US) 下滑 0.45% 至每股 313.85 美元。英國決定阻止微軟與動視暴雪併購案，引發兩家公司不滿，微軟傳將透過英國競爭上訴法院 (CAT) 對 CMA 的決定提出上訴。

Netflix (NFLX-US) 走升 2.49% 至每股 364.85 美元。串流影視平台 Netflix 打擊共享帳號使用，以挽回公司業績，目前擴展至台灣及香港等地區。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.16% 至每股 171.84 美元。蘋果將於 6 月 5 日至 9 日舉行年度全球開發者大會 (WWDC) 上，預計蘋果將發表期待已久的混合擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 的頭戴式設備，和 15 吋 MacBook Air 等產品，並推出 iOS 17、macOS 14、watchOS 10 軟體系統。

Meta (META-US) 揚升 1% 至每股 249.21 美元。在其業務和運營部門裁員，這是該公司最後一輪裁員，據兩名直接了解此事的人士透露，主要市場印度的兩名高層 (營銷總監 Avinash Pant 和媒體合作總監兼負責人 Saket Jha Saurabh) 也在解僱名單中。

華爾街分析

德銀分析師 Jim Reid 指出：「確實有人​​擔心這可能會一直持續下去，投資人逐漸加緊準備，也有人在談論現在是否需要短期延期來解決債限問題，但就目前而言，麥卡錫繼續淡化這種可能性。因此，投資人繼續緊張地等待，目前還沒有出現達成協議的跡象。」

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示：「隨著 6 月 1 日最後期限臨近，由於買超情況和對不利債務上限結果的擔憂加劇，市場仍下跌回落。當恐懼佔據上風時，投資人往往會先行拋售，然後再提出疑問，這就是我們可能看到的情況。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

