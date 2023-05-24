【量大強漲股整理】台股降溫是好事，拉回萬六是買點

美國債務協商將進入倒數 7 天，股市持續受到這個議題影響影響。美股昨晚普遍拉回修正，道瓊工業下跌 231.07 點，那斯達克下跌 160.53 點，費城半導體下跌 37.59 點，台股今天是周選擇權結算日，台股今天持續高檔震盪，指標股台積電被外資調降目標價後拉回，指數表現空間不大，個股表現幅度也不大，觀光族群持續成為短線主流，加權指數終場小跌 28.71 點，日 K 收黑不過帶長下影線。

看一下三大法人，外資終止連六買，賣超 45.99 億元；投信買超 1.19 億元；自營商買超 25.77 億元，三大法人賣超 19.01 億元。法人動作都不大。

今天是台指期貨周選擇權結算日，尾盤很明顯多頭嘗試拉高結算，不過指標股台積電尾盤有 6787 張賣單壓低股價 3 元，短線上台股有可能出現技術面修正。由於均線除了年線外都是上揚狀態，就算是指數拉回也會有強力支撐，預計買盤不會太弱，台股遇到拉回也不會太深，如果有機會回測萬六整數關卡將是好的買點，對於台股來說，適當的拉回反而是好事，行情可以走得更遠。

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