4月散戶指標連4升 續創8個月來新高 央行這樣解讀

中央銀行今 (24) 日公布 4 月金融情況，由於活期性存款年增率上升，M1B 和 M2 年增率分別升至 2.68%、6.70%，而代表散戶指標的證券劃撥存款餘額連 4 增，續較上月增加 478 億元至 3 兆 1898 億元，創去年 9 月以來新高，央行解讀，投資人仍看好台股的投資機會。

央行說明，4 月活期性存款年增率上升，主要是因政府有普發現金政策。

不過，由於進出口的外匯淨收支減少，加上全球升息，企業會去償還國外借款，使外匯存款增幅下滑。

同時，因企業出口表現疲軟，也影響企業對銀行的資金需求，4 月對民間部門債權期底餘額年增率僅 4.16%，呈現連 8 跌。

央行進一步提到，外資 4 月賣超台股約 783 億元，本金匯出，因此，外國人新台幣存款下滑至 1969 億元，創 2020 年 10 月以來新低。

所幸，代表散戶的證券劃撥存款餘額來到 3 兆 1898 億元，為連 4 增並續創去年 9 月以來新高，央行認為，儘管台股股價處高檔震盪階段，投資人仍看好未來的投資機會，目前自然人占台股比重約 60% 左右，並未見很大變化。

累計前 4 月，M1B 及 M2 平均年增率分別為 2.36%、6.69%。