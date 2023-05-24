宇瞻推矮版工業級DDR5 COMPUTEX首度曝光

工控記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 宣布推出首款 DDR5 VLP UDIMM 工業級記憶體模組，結合矮版尺寸、大容量、低功耗和高效能等特點，專為空間受限的高密度伺服器、網通、電信和嵌入式系統等應用設計。

宇瞻科技的 DDR5 VLP UDIMM 工業級記憶體模組提供 16GB 和 32GB 兩種容量，並分別有 DDR5 VLP UDIMM 和 DDR5 VLP ECC UDIMM 兩個系列，以滿足不同應用場景下的記憶體需求。

這兩款記憶體模組支援高達 5600MT/s 傳輸速度，擁有更高頻寬，採用 VLP (Very Low Profile) 矮版尺寸設計，模組高度僅為 18.75mm，節省空間，同時改善系統散熱效果，有效降低系統的空間佔用和功耗。

除現有的 DDR5 VLP UDIMM 和 DDR5 VLP ECC UDIMM 產品之外，宇瞻預計下半年推出 DDR5 VLP RDIMM 產品，支援 On-die ECC 與 Side-band ECC 雙重糾錯機制，能自動校正記憶體中的資料錯誤，提升記憶體的資料容錯能力。

宇瞻指出，這對於處理 AI 語言模型、文本生成圖像應用的巨量資料傳輸至關重要，以滿足邊緣運算、數據中心和人工智慧等市場中各種應用的全面需求。