〈貴金屬盤後〉受美元打壓 金價連六日收低於2000美元大關  

受美元升值打壓，黃金期貨周二 (23 日) 收黑，連續第六個交易日無法突破每盎司 2000 美元整數關卡，也是六日來第五天收低。

6 月交割的紐約黃金期貨下跌 2.70 美元或 0.1%，報每盎司 1974.50 美元，自 5 月 15 日以來，黃金期貨收盤價不曾突破每盎司 2000 美元。

黃金期貨自從 5 月 4 日創下歷史次高收盤價之後，持續拉回至今。StoneX 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，短期價格走勢依然讓多頭受挫，簡而言之，這和美元反彈有關，也和美債殖利率近日明顯上揚有關。

美元升值，讓美元計價的黃金對海外投資人來說變得昂貴，而美債殖利率上揚，則會提高持有黃金等不孳息資產的機會成本。

ICE 美元指數 (DXY) 周二上漲 0.3% 至 103.48，10 年期美債殖利率略降至 3.96%，但本月迄今是上升的。

美國朝野兩黨持續進行舉債上限談判，總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 兩人周一表示，最新一輪談判「富成效，但無結果」。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說，由於各種風險事件和經濟數據發布，黃金將再度進入波動的一周，如果債限談判走在正確軌道上，達成協議的希望增加，就可能鼓勵風險胃納並拉低金價。

美國聯準會 (Fed) 周三尾盤將公布將公布 5 月 2-3 日會議紀錄，而本周五將公布 Fed 偏好的通膨指標——4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數。

黃金已從本月出現的接近歷史高點回跌將近 100 美元，主因是市場預期利率可能升更高、並維持在高點更久。

Saxo 銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「市場還沒有完全排除再一次升息，距離下次會議只剩一個月，導致黃金價格調整。」

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二說，美國利率可能升到 6% 以上。

周二公布的數據顯示，美國 5 月服務業採購經理人指數 (PMI) 從前月的 53.6 升至 55.1，為 13 個月高點，製造業 PMI 則從 52.4 下降到 51。

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