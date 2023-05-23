信託業務持續成長 今年首季財產信託規模逾12兆元 大增28倍

信託業務持續成長，根據信託公會統計，截至今 (2023) 年第 1 季信託財產規模已達 12.8 兆元，較 2000 年的 4000 多億元，大幅成長 28 倍。

信託公會今 (23) 日舉行第 8 屆第 2 次會員大會，金管會副主委蕭翠玲致詞表示，信託公會從 2001 年 3 月成立以來，會員數已達 53 家，信託財產規模也從 2000 年的 4000 多億持續成長，2023 年第 1 季已達 12.8 兆元，成長幅度 28 倍。

蕭翠玲還說，信託公會長期以來針對信託業務發展及主管機關監理需求，提供建言及協助，近一年來更積極配合金管會推動信託 2.0 計畫，協助措施包括簡化保險金信託共銷人員訓練時數，結合信託制度推動整合性業務的貢獻度納入信託業務人員薪酬考量。

信託公會理事長邱月琴致詞也提到，信託財產近一年成長幅度超過 12%，創歷史新高，對高齡及身障者最為友善的安養信託，受益人人數達到 8 萬多人，信託財產本金超過 800 億元，增長幅度顯著。

邱月琴表示，為達成信託 2.0 計畫目標，信託業已經與各生活面向廠商、不動產業者、律師、會計師及社福團體、醫療及安養照護機構等 500 多家業者建立合作關係，信託服務擴及多種給付面向，並提供客製化服務的諮詢與規畫。

另外，為培育信託人才，公會積極推動「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」認證制度，至今已超過 2000 人取得認證資格，考量民眾辦理安養信託亟需選任信賴的公益團體或人士擔任信託監察人，公會已陸續開辦信託監察人培訓課程，滿足信託客戶對於選任信託監察人的需求。

