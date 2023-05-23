雄順6月下旬轉上櫃 原物料價格回穩毛利率拚回溫

盤元線材加工廠雄順 (2073-TW) 預計 6 月下旬上櫃，公司認為，下半年景氣可望落底回溫，加上鹽酸、磷酸鹽等原料自高點回落，抵銷電價上漲影響，預計今年毛利率將回升。

雄順表示，目前訂單能見度 1 個月左右，雖然現在產業庫存高、持續去化，但因應急單需求，公司工廠仍維持 24 小時運作，稼動率也維持 84% 的水準。

雄順前年毛利率衝上 30%，但去年降至 23%、今年第一季則為 20%，對此，公司說明，去年原物料飆漲，光是鹽酸價格就漲了 14 倍，加上去年 11 月電價上漲，以及新產能的折舊等因素，都衝擊毛利率表現。

而今年 4 月電價二度調漲，雄順認為，每月成本估增加 150-200 萬元，不過，原物料價格自高點回落，鹽酸、磷酸鹽降了 25-35%，每月成本能減少 200 萬元，加上折舊壓力減輕，預計今年毛利率不會比去年差。

此外，歐盟碳邊境調整機制 (Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM) 預計於 10 月試行，並於 2026 年正式上路，針對未來產業朝向淨零碳排發展，雄順表示，今年已完成溫室氣體盤查。

雄順表示，自碳排放源頭進行管控，包含建置能源管理、廢酸蒸餾及餘熱再利用等系統，朝低碳化、智慧化生產發展，強化競爭優勢。