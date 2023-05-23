二手手機市場規模達1.67億支 2026年印度有機會追上中國

根據研調機構 TrendForce 最新研究報告顯示，二手手機市占持續擴大，2022 年二手機市場規模已達 1.67 億支，占整體手機市場的 11%，其中中國為最大銷售國家，預期 2026 年印度將挾帶人口紅利優勢，二手機銷售有機會追平中國。

二手機市場近年崛起最主要是來自新興國家需求支撐，以及智慧型手機品牌的新機軟硬體創新不易，導致消費者換機意願降低。

此外，舊換新的促銷模式，不僅能刺激新機銷售，汰換的舊機也會被重新利用於中階市場，或用於新興國家由傳統手機轉入低階智慧型手機的銜接機種。再者二手機市場獲利佳，近幾年也吸引更多電商加入經營。

據 TrendForce 研究顯示，2022 年二手機市場規模為 1.67 億支，整體市占約 11%，銷售最大出海口仍以中國為主，歐洲居次；品牌方面，2022 年以蘋果銷售占比 45-50% 為最高，三星擁 25-30% 位居第二名。

TrendForce 認為，智慧型手機的關鍵零組件效能過剩，也是影響消費者換機週期延長以及二手機市場興盛的另一原因，目前消費者換機週期平均高達 36-42 個月。

其一，處理器晶片 (AP) 持續追求迭代更新；其二，智慧型手機搭載的 Mobile DRAM 在資料傳輸速度上大幅領先其它應用，且 Android 品牌持續因為行銷考量，大幅增加旗艦機種的單機搭載容量。

其三，手機品牌致力於鏡頭的軟硬體並進升級，其成像品質直追低階相機；以目前來看，相機之於日常生活所需，幾乎可以說是完全被智慧型手機取代；其四，面板快速轉往 OLED 應用，並且提高幀率。

另外，面板與記憶體已經出現數季度的大幅供過於求，使得平均銷售單價出現崩跌式的下滑。從面板角度來看，價格下滑同樣使維修產業受惠；而記憶體價格下跌則大幅推升新機的 DRAM 及 NAND Flash 的容量，使得換機週期再延長，亦或利於進入二手市場。上述均有助於智慧型手機落實循環經濟，讓二手機市場版圖持續擴大。