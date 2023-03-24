元富證主辦承銷案陸續掛牌 拚打造資本市場服務優質平台

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券承銷主辦的長佳智能 (6871-TW)、雲豹能源 - 創 (6869-TW) 和建德工業 (6606-TW)3 月陸續上市櫃掛牌，元富證今 (24) 日指出，將持續以專業券商角色擔任造市者，活絡創新板市場，力拚打造出資本市場多元服務優質平台。

元富證指出，致力輔導並推薦優質企業進入資本市場，尤其耕耘生技醫療產業逾 20 年，長期支持政府推動生技產業邁向國際化，推動精準醫療 (BIG DATA)、細胞治療以及新藥研發製造等公司陸續投入資本市場。

元富證強調，除了維持生技醫療產業，也將拓展各類產業，如人工智慧科技、綠色能源產業、農業生技產業和各產業領域中的新材料、新技術創新運用等。

而除了輔導發行公司，元富證說明，加強提供發行公司進行重組、併購、企業融資、證券發行、承銷、及財務顧問、投資諮詢、資產管理等服務，近期也協助發行公司推動永續發展策略，回應全球永續發展行動與國際接軌。

元富承銷今年推動上市櫃的掛牌公司中，長佳智能以智慧醫療大數據為基礎建立雲端生醫平台，提供客製化醫療 AI 解決方案和各生醫領域服務；而雲豹能源從事再生能源電廠開發、投資設置、維運管理三大主軸，並加入風力發電、儲能、售電平台等業務，配合政府政策建構綠色永續環境；建德工業生產各式客製化的磨床、銑床等工具機和生產設備，應用產業遍及航太、國防、生技醫療等，讓傳統生產機具的應用工具朝智慧化加值升級。