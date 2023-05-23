〈台股盤中〉中小型股衝鋒 震盪走高突破16200點

台股今 (23) 日在台積電等電子權值股熄火下，大盤拉回震盪，不過隨著金融指標股撐盤，觀光、生技等中小型股衝鋒下，指數震盪走高，突破 16200 點關卡，估量 2500 億元。

櫃買指數震盪走高，最高至 213.42 點，漲幅約 1%，攀近兩周高點；其中觀光表現最強勢，強漲逾 2%，其次為鋼鐵、光電等。

電子權值股表現方面，半導體雙雄兩樣情，台積電開低震盪，最低至 525 元，下跌 0.5%；聯發科開高走高，突破 700 元價位後，持續走強，勁揚 15 元，漲幅超過 2%；聯電力拚站穩盤上，鴻海、台達電、廣達、日月光則相對有壓。

聯發科點火下，IC 設計族群也吸引資金進駐，鑫創攻上漲停，M31、揚智、來頡都有逾 4% 漲幅，世芯 - KY、晶宏、晶心科、合邦、類比科、譜瑞 - KY 等站穩盤上。

觀光族群紅通通，海灣、寶得利、燦星旅、富野、亞都全數亮燈，五福、富驛 - KY、老爺知、劍湖山大漲超過半根停板，易飛網、力麗店、山富、六角表現也不俗。

生技族群也活蹦亂跳，順藥再度亮燈，醫揚、佰研、高端疫苗勁揚逾半根停板，博晟生醫、軒郁、藥華藥、易威均上漲逾 3%，友華、台微醫、益安、優盛表現也不俗。