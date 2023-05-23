〈台股盤前〉台股陷平盤震盪 債務協商雜音恐壓抑多頭

美股包括那斯達克等三大指數收紅，但道瓊下跌逾百點，法人表示，台股站回月、季線之後後續將觀察，萬六關卡後向上 200 點的區間支撐力道，但要留意科技股財報、美債上限談判進度對市場的影響，恐讓股市面臨下修壓力。

台股 22 日在平盤上下震盪整理，少了大型電子權值股撐場，大盤終場指數僅小漲 5.97 點，收在 16180.89 點，成交量 2470.46 億元，三大法人買超 73.59 億元，外資買超 71.31 億元。

法人表示，台股在外資回頭買超挹注下，帶動指數站上萬六後持續上攻，但觀察資金動向，主要鎖定基期較低的中小型，以及有題材面加持的儲能、軍工概念股等族群布局，但少了大型電子股支撐，盤勢也略顯疲弱持續在平盤附近整理。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜則表示，台股上周的日均量放大至 2583.47 億元，指數突破盤整局面重回月季線之上，短期可偏多看待。

廖炳焜指出，美股第 1 季財報公布近尾聲，包括 AI 代表個股 Nvidia，也將公布第 1 季財報，此外，筆電大廠 Dell 及 HP 也將公布季報，由於 NB、PC 是目前市場庫存水位最高的電子終端消費產品，兩大龍頭的季報數據與對市場的展望，將牽動去庫存進度。

廖炳焜認為，在庫存調整進入尾聲、財報空窗期、通膨降溫預期聯準會將暫停升息等因素，可望吸引資金回流，預料台股持續高檔震盪的機率高。

但要注意的是，台股表現仍與全球股市密切相關，後續仍需持續觀察歐美銀行的危機處理、美股走勢，以及聯準會動向。